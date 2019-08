Norsk proffskred etter VM

Saken oppdateres.

Sommerens verdensmesterskap ble en opptur for det norske laget. Kvartfinalen var den beste VM-prestasjonen siden 2007. Mye ble sagt og skrevet om utviklingen i kvinnefotballen internasjonalt i løpet av turneringen.

Den økte satsingen Europa rundt har gitt nye muligheter til å leve av fotballen. Mange norske spillere har brukt sommeren på å finne seg til rette i en ny klubb og et nytt land.

Det er nå syv flere utenlandsproffer med norsk pass enn hva tilfellet var før VM.

Tre av nøkkelspillere i mesterskapet har dratt til noen av de fremste klubbene i verden:

Guro Reiten byttet ut LSK Kvinner med Chelsea.

Ingrid Syrstad Engen dro fra LSK Kvinner til Wolfsburg.

Karina Sævik skal fremover ikke spille for Kolbotn men for Paris Saint-Germain.

I tillegg har tre av VM-reservene forlatt Sandviken og Bergen:

Stine Hovland er klar for AC Milan

Cecilie Kvamme skal spille for West Ham

Amalie Eikeland er klar for Reading

Sistnevnte blir lagvenninne med Kristine Leine, som meldte overgang fra Røa. Midtstopperen har 10 A-landskamper, men kom ikke med i VM-troppen.

I tillegg til disse skal Caroline Graham Hansen som kjent spille for Barcelona de to neste årene, mens Andrine Hegerberg har byttet ut Paris med Roma.

To ulike hverdager

Inflasjonen i norske proffspillere har fått flere til å uttrykke bekymring for nivået på Toppserien. Solveig Gulbrandsen mener problemstillingen er todelt.

Hun er både assistenttrener for Kolbotn og ekspert for TV 2. Hun sier at antallet spillere som holder et høyt nok nivå og en for lav gjennomsnittsalder har vært noen av hovedproblemene til ligaen.

– Det som er fantastisk er at de kuttet fra 12 til 10 lag før neste sesong. Hvis ikke mener jeg det ville vært krise. Heldigvis var de i forkant og skjønte hvilken vei det går, sier Gulbrandsen.

– Hvordan vil det slå ut for landslaget?

– Mange mener det er helt fantastisk, men jeg har opplevd begge deler. Du kan ende opp med en helt annen spillestil i hverdagen enn du har på landslaget. Og så kommer det an på nivået på laget og ligaen. Det er ikke alle klubber som er helt der oppe ennå. Vi så for eksempel Manchester United tape 1–4 for Vålerenga, minner hun om.

Må klare testen

Landslagssjef Martin Sjögren mener de mange overgangene er en naturlig del av utviklingen vi ser i Europa. Stadig flere store klubber satser også på kvinnelaget sitt. Dermed blir etterspørselen etter spillere betydelig større enn hva den har vært før.

– Det er også et tegn på at Norge gjorde det ganske bra på den internasjonale scenen i sommer. Vi så ikke det samme etter EM for to år siden, av naturlige årsaker, sier Sjögren.

Han mener det ikke er gitt hva overgangene får å si for landslaget.

– Det handler mye om de får spille i sine nye miljøer. Du blir ikke automatisk bedre bare fordi du flytter til utlandet. Det kommer an på hvordan du håndterer situasjonen. Du skal også komme til rett klubb og et godt miljø hvor det er gode muligheter for å utvikles, sier svensken.

Han sier mange klubber, kanskje spesielt de som er knyttet til herrelag, har en mer profesjonell tilnærming til fotballen.

– Klarer de den testen, så blir de bedre spillere. Da er det positivt for landslaget, sier Sjögren.

Mulig å leve av fotball

Han minner om at det blir plass til nye spillere når profiler forsvinner fra den norske serien. Det tror han kan bidra til en raskere utvikling for noen av dem som han mener er veldig interessante for fremtiden.

– Denne utviklingen kommer til å fortsette, det må vi bare innse. Samtidig er det veldig viktig at Toppserien blir så god som mulig. Det handler om jobben som er i gang nå, med å skape bedre økonomiske rammer, mer stabilitet og bedre forutsetninger. Blir utviklingsmiljøene gode, så sikrer vi at norsk fotball har en lys fremtid, sier han.

Solveig Gulbrandsen mener det må jobbes for å utvikle enda flere spillere på et høyt nivå.

– Da må flere jenter satse, og vi må tørre å satse på spillerutvikling og ikke bare gjøre fotballen til en sosial arena. Vi må henge med på utviklingen også nedover i systemene. Men det er utrolig positivt at det nå er mulig for jenter å kunne spille fotball på heltid.