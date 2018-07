Norsk stortalent: – Jeg ser ikke for meg noe annet enn Ajax nå

Kom du ikke inn på drømmestudiet? Dette kan du gjøre i stedet – uten at det ødelegger for CV-en

Høytrykk i øst sikrer to uker på rad med temperaturer over 20 grader i Trøndelag

Han har hjulpet TIL å skaffe over 100 millioner: – Bra at Valakari er ønsket av andre klubber

Saken oppdateres.

11. august starter sesongen for det nederlandske storlaget Ajax når de møter Heracles i Amsterdam. Det blir startskuddet på en sesong hvor Ajaxs norske ving, Dennis Tørset Johnsen, håper å få mer spilletid på førstelaget.

– Jeg skal vise meg frem i treningskampene før sesongen, og når vi kommer i gang håper jeg at jeg får prøve meg på førstelaget og får en del minutter der, sier 20-åringen fra Trondheim til det nederlandske fotballnettstedet Football-Oranje.

Han signerte for den nederlandske storklubben i fjor høst, og har allerede fått noen små sjanser på førstelaget. Men han sier selv at han ikke ser for seg et utlån for å få mer spilletid.

– Jeg ser ikke for meg noe annet enn Ajax nå, jeg satser alt for å få muligheten på førstelaget her, sier Johnsen til Football-Oranje.

Tap mot League 1-klubb

I forrige uke fikk Johnsen spille hele kampen da Ajax møtte det engelske laget Walsall fra League 1. Kampen endte med et overraskende 0–2-tap for den nederlandske klubben. Men Johnsen er likevel fornøyd med sin egen innsats i kampen, til tross for tapet.

– Jeg tror jeg gjorde et godt inntrykk. I første omgang tapte jeg noen baller på midtbanen, og jeg må luke vekk de feilene om jeg skal spille på førstelaget. Men i andre omgang skapte jeg mer, og fikk noen sjanser, sier han til Football-Oranje.

Ifølge den britiske avisen Express & Star var Johnsen farlig frempå med et skudd som ble reddet av Walsalls keeper Liam Roberts med én hånd.

Ny manager

Erik Ten Hag tok over managerrollen i Ajax i fjor, og gjennomfører sin første sesongoppkjøring med laget.

Johnsen tror manageren kan føre Ajax til en god sesong, og har fått et godt inntrykk av manageren i perioden etter han kom til klubben.

Ajax har før sesongen signert to store navn i Daley Blind fra Manchester United og Duscan Tadic fra Southampton.