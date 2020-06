Norske lag i kvalik til europacup i august

Saken oppdateres.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hadde onsdag første del av sitt styremøte der de neste månedenes aktivitet ble spikret.

Der ble blant annet datoene for kvalifiseringene til neste sesongs Champions League og Europa League satt.

Molde, som vant Eliteserien i 2019, skal ut i kvalifiseringen til Champions League. De vil komme inn i første runde av kvalifiseringen.

Det er først tre runder i kvalifiseringen, som blir avsluttet med en play off-kamp mot en fjerde motstander.

Til motsetning fra forrige sesong skal de tre første rundene spilles over en kamp istedenfor to. Men play off-kampen går fortsatt over to kamper.

Den første kvalifiseringsrunden er satt til 18. og 19. august.

Den andre runden spilles 25. og 26. august, mens den tredje runden skal spilles 15. og 16. september.

Play off-kampene til Champions League skal spilles 22/23. og 29/30. september.

Viking inn i andre runde

Viking, Bodø/Glimt og Rosenborg skal på sin side spille kvalifisering til Europa League i høst.

Bodø/Glimt og Rosenborg skal spille den første runden til Europa League-kvalifiseringen, som skal spilles 27. august.

Viking, som vant cupen, kommer direkte inn i den andre runden av kvalifiseringen, som skal spilles 17. september.

Den tredje kvalifiseringsrunden skal spilles 24. september, mens Europa League play off-kampene skal spilles 1. oktober.

I motsetning til Champions League spilles ply off-kampene til Europa League over en kamp, ikke to.

Hvem som får hjemmebanefordel i alle kampene blir klart da lagene skal trekkes.

Datoen for trekningen av kvalifiseringen er ikke satt.