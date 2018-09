Norske spillere provosert: – Han hoppet rundt som en unge

Saken oppdateres.

SOFIA, BULGARIA: – Vi ville nok gjort det samme, dersom vi var i tilsvarende situasjon i sluttminutter på Ullevaal. Jeg ville også bedt en lagkamerat om å bli liggende, sier Håvard Nordtveit, som ble sendt i garderoben to minutter før slutt på grunn av to gule kort.

Bulgaria var flinke til å få tiden til å gå, spesielt etter at de tok ledelsen et snaut kvarter ut i andre omgang.

– Det er sånn det er å spille bortekamper i Øst-Europa. Det er kynisme, det er filming, og så fort det er kontakt legger de seg ned og bruker mye tid. Dommeren gjør en god kamp og klarer å få dem opp på beina så fort som mulig. Etter at de tok ledelsen var de ekstra flinke til å få tiden til å gå. Det er selvfølgelig irriterende, men det å være kynisk er en del av gamet det også, fastslo Mohamed Elyounoussi.

– De var veldig smarte

Svært skuffede norske spillere passerte intervjusonen etter 1–0-tapet for Bulgaria, som nå leder Norges Nations League-gruppe.

«Alle» mente at Norge burde avgjort denne kampen før Bulgaria fikk sitt eneste mål på sin første og eneste sjanse. «Alle» var også oppgitt over bulgarsk drøying av tid, men erkjente at det er en del av fotballen på dette nivået.

– Jeg kan ikke si noe på det, de er veldig smarte, sier Bjørn Maars Johnsen, som selv hadde to store muligheter til å sende Norge i ledelse i første omgang.

– Vi må lære oss å holde hodet kaldt og ikke la oss stresse, sa landslagssjef Lars Lagerbäck, som advarte de norske spillerne før kampen om at Bulgaria var flinke til å spille på kynisme.

– Det var mye «mind games». De skrek mye. Men de vant også, konkluderte Joshua King.

Ble tråkket på

I første omgang var han i en duell med Georgi Kostadinov. Kings arm var borti bulgareren, som kastet seg ned.

– Han tråkket på meg. Så reagerte jeg. Jeg snudde meg, traff ham i magen, og så hoppet han som en liten unge. Men jeg kan ikke gjøre noe med det, forklarte King og la til at han «ikke brydde seg».

Håvard Nordtveit måtte forlate banen to minutter før slutt etter sitt andre gule kort på Vasil Levski stadion.

– Først og fremst: Jeg traff ham ikke (med knottene) i fjeset. Men han fikk dommeren på sin side. Jeg spurte ham (Ivan Goranov) om jeg traff ham. Da sa han: «Everything is OK». Han skulle til å reise seg opp og ta meg i hånden, men så fikk han beskjed av lagkameratene om at han måtte bli liggende og holde hendene for fjeset. Jeg så at dommeren tok opp det gule kortet ganske kjapt, men så kom han bort til situasjonen og tok det ned igjen. Til slutt tok han det opp igjen og viste meg ut.

Nordtveit synes ikke det er unfair.

– Vi ville nok gjort det samme på stillingen 1–0 på Ullevaal rett før slutt. Men det er litt provoserende, spesielt når du jager mål og føler at resultatet er ufortjent. Men igjen: Det er sånn det er i fotball på dette nivået. Vi visste at de var gode på å provosere.