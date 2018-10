Norske toppklubber flere millioner i minus: – Bekymringsverdig

Vi kan ikke lenger tro at global oppvarming går over av seg selv

Saken oppdateres.

Tallene for første halvår 2018 viser at Eliteserien og OBOS-ligaens driftsinntekter er på rekordhøye 854 millioner kroner. Men også driftskostnadene er høyere enn noen gang: 937 millioner kroner.

Etter blant annet inntekter fra salg av spillere viser resultatet et underskudd på 23 millioner kroner.

FÅTT MED DEG DENNE? Langer ut mot norske fotballtopper: – Det er galskap

– Tallene til toppklubbene i Norge viser at kostnadsnivået har økt mer enn de har evnet å hente inn i inntekter det første halvåret. Selv om ingen klubber er i rød sone i Eliteserien nå, vil det ikke gå lang tid før flere vil falle ned i denne sonen om klubbene ikke snur den negative trenden. Enkelte klubber har et bekymringsverdig stort underskudd første halvår, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i NFF i en pressemelding.

Poengtrekk og irettesettelser

Røa Fotball Elite er trukket ett poeng i Toppserien for ikke å ha nådd målet i sin handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem.

Haugesund, som opplever sportslig suksess i årets sesong, må lage en handlingsplan for å gjenopprette positiv egenkapital og slik opprettholde klubblisensen.

Situasjonen er tilsvarende for 1.-divisjonsklubbene Jerv og Strømmen.

De to sistnevnte har fått irettesettelser for ikke å ha nådd målet i sine handlingsplaner under NFFs finansielle oppfølgingssystem. I tillegg har Nest-Sotra fått en irettesettelse for ikke å ha oppnådd positiv egenkapital per 30. juni i år, slik målet var.

Fristen for å ha positiv egenkapital er satt til 31. oktober, med rapporteringsfrist 30. november.

RBK i gul sone

Grønn, gul og rød sone er klassifiseringen klubbene får og som gjenspeiler den økonomiske situasjonen i selskapet/klubben. Egenkapital, likviditet og overskudd på driften er de tre hovedelementene klubbene måles etter. Ut fra situasjonen blir klubbene gitt en poengsum.

I Eliteserien er Bodø/Glimt, Ranheim, Sarpsborg 08 og Tromsø i grønn sone. Resten av klubbene er i gul.

Det betyr at Rosenborg er i gul sone igjen for første gang siden 2015.

– Halvårsregnskapet som danner grunnlag for gul sone er uten salg av Jacob Rasmussen og uten inntekter fra europacup. Dette kommer i andre halvår. Tidligere år har vi hatt spillersalg så det holder i første halvår, men ikke i år, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

Hun legger til:

– Vi har brukt mye penger de to siste årene. Men det vet vi og vi har kontroll på situasjonen. Vi har brukt mer penger å sportslig satsing.

– Er dette en nedtur for dere?

– Neida. Som sagt så har vi kontroll. Vi vet at vi har brukt penger, sier Moe Dyrhaug.

Bekymret

Fotballpresident Terje Svendsen sier det er bekymringsfullt å se at kostnadene har økt såpass mye, mens klubbene ikke har greid å øke inntektene tilsvarende.

– Jeg liker heller ikke at så mange klubber får reaksjoner for ikke å nå målene i sine egne handlingsplaner, eller at så mange nye klubber må få på plass egenkapitalen gjennom høsten, sier Svendsen, som legger til at det også er mange klubber som leverer solide resultater.

På kvinnesiden er tallene samlet sett positive. Toppserien hadde en snittomsetning på 7,7 millioner kroner i første halvår og endte med et driftsresultat på 335.000 kroner i snitt per klubb.

(©NTB/100% Sport)