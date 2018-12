Norske trenere i England: Kun «Drillo» har vunnet trenerdebuten før Solskjær

Solskjær etter triumfkvelden: «Stolt» og «emosjonell» over fansens hyllest

CARDIFF – MANCHESTER UNITED 1–5

CARDIFF: Det har ikke vært mange norske trenere i England, og de som har vært der, har ikke gjort det særlig bra.

Men med drømmestarten mot Cardiff lørdag kveld gjorde Solskjær noe bare Egil «Drillo» Olsen har gjort før ham av nordmenn: vunnet sin første kamp som trener i Premier League eller Championship.

Det var også noe Solskjær selv ikke greide som Cardiff-manager i 2014. Da ble det 0–2-tap for West Ham i debuten.

Ifølge NTB sto norske hovedtrenere i England før lørdagens Solskjær-triumf med en samlet seiersprosent på fattige 27,4 etter 113 kamper.

I faktaboksen nedenfor kan du se hvordan norske trenere har startet i England.

Norske trenerdebuter i England Slik har norske hovedtrenere i engelsk fotball gjort det i første seriekamp: Ole Gunnar Solskjær (Manchester United, Premier League) 22. desember 2018, 5-1-seier over Cardiff (b) Solskjær (Cardiff, Premier League) 11. januar 2014, 0-2-tap mot West Ham (h) Henning Berg (Blackburn, Championship) 3. november 2012, 0-2-tap mot Crystal Palace (b) Ståle Solbakken (Wolverhampton, Championship) 18. august 2012, 0-1-tap mot Leeds (b) Egil «Drillo» Olsen (Wimbledon, Premier League) 7. august 1999, 3-2-seier over Watford (b). Kilde: NTB

– Den første virkelige testen

Nå er det selvsagt noe helt annet å lede et antatt topplag sammenlignet med et antatt bunnlag. Poengtap for Manchester United mot Cardiff ville vært en skuffelse.

Én kamp er heller ikke noe statistikkgrunnlag å snakke om.

Men Solskjær var avhengig av å overføre denne ukens positivitet til en god start på banen. Med 5–1-seier kunne det ikke blitt så mye bedre.

Akkurat nå er stemningen rundt Manchester United løftet, men det betyr ikke at Solskjær har bevist at han er rett mann for klubben.

Den anerkjente fotballskribenten i The Telegraph, Sam Wallace mener at den første virkelige testen kommer borte mot Tottenham i midten av januar.

– Det er sånne kamper som dette Manchester United skal spille. Og Cardiff var veldig svake. Så jeg ville ikke ha trukket for mange konklusjoner basert på dette.

– De har en fin rekke med kamper nå før de møter Tottenham. Det vil være en stor test. Tottenham er et lag som for øyeblikket er i stand til å ydmyke klubber, sier Wallace til Aftenposten.

De neste fem kampene: Slik ser kampprogrammet ut for Manchester United den nærmeste tiden. 26.12: Huddersfield (h) 30.12: Bournemouth (h) 02.01: Newcastle (b) 05.01: Reading (h), FA-cupen 13.01: Tottenham (b)

– Må løse forsvarsproblem

Wallace mener at det fortsatt er store problemer som må løses i Manchester United-laget.

Han peker spesielt på forsvaret, som har sluppet inn 30 mål på 18 ligakamper denne sesongen. Svært mange stopperkombinasjoner har vært i aksjon. Mot Cardiff var det Victor Lindelöf og Phil Jones som fikk sjansen.

– Solskjær må velge sitt beste stopperpar, sier Wallace.

Han understreker at det var en god start på Solskjærs liv som Manchester United-manager.

– Og det var emosjonelt. Fansen elsker ham, og alle var åpenbart klar for en forandring.

Etter kampen i Cardiff spurte Aftenposten Solskjær om hvordan det var å høre bortefansen synge om ham kampen gjennom.

– Det er fantastisk. Jeg har vært her som spiller i 11 år, så jeg vet litt hvordan det er. Men det gjør meg stolt, sa nordmannen.