Ny Solskjær-triumf – nå danser hans største stjerne av glede

Saken oppdateres.

Manchester United-Bournemouth 4–1

5–1-seier i debuten borte mot Cardiff.

3–1-seier mot Huddersfield i hjemkomsten på Old Trafford andre juledag.

Nordmannens managerstart i en av verdens største fotballklubber var allerede en fest, og den fortsatte hjemme mot Joshua Kings Bournemouth søndag kveld.

Kapittel tre i hans comebackeventyr i United endte med 4–1-seier, full poengpott på tre kamper, 12–3 i målforskjell og stadig bredere glis på Old Trafford.

Rashford lurte alle

Solskjær ba om høyt tempo fra start. Og fikk det av sine 11 utvalgte.

Det var ikke spilt mer enn fem minutter da resultattavlen på Old Trafford viste «Manchester United 1. Bournemouth 0».

Det så lekende lett ut da Marcus Rashford danset seg forbi Bournemouth-spillerne Aké og Salguero på høyrekanten.

21-åringen la inn foran mål, der Paul Pogba relativt enkelt plasserte ballen i mål.

Det var Pogbas tredje mål på tre kamper under Solskjær. Like mange som franskmannen hadde under sine siste 17 under José Mourinho.

Men det var likevel Rashfords finter, fotarbeid og forarbeid alle snakket om.

En drømmestart for Solskjær, igjen, og dermed runget Solskjær-sangen fra Stretford End.

Ekstraordinær Pogba

Manchester United angrep, Manchester United scoret, spillerne smilte – og akkurat det var kanskje viktigst av alt: Spillegleden var tilbake.

Drøyt ti minutter før hvilen slo Pogba til igjen, da han headet et innlegg fra Ander Herrera i mål.

Pogba vartet opp med en liten scoringsdans – til stor glede blant fornøyde lagkamerater og 75.000 tilskuere.

Dem som hevdet at midtbanemannen spilte med fotlenke og tvangstrøye under Mourinho kan ha noen gode poenger.

Under Solskjær fremstår sommerens VM-vinner som ekstraordinær. Pogba ser ut som en helt ny spiller. Fordi han får lov å utfolde seg.

Fire mål og tre målgivende på tre Solskjær-kamper understreker nettopp det.

Marcus Rashford økte til 3–0 få minutter før sidebytte, og alt så veldig fint ut for de røde, men på overtid headet Nathan Aké inn 3–1-reduseringen etter hjørnespark.

Pogba involvert i det meste

Manchester United ga likevel ikke fra seg initiativet.

Vertene kjørte på fra start også i den andre omgangen, hele tiden med Pogba som regissør sentralt på midten.

Franskmannen strødde pasninger. Lange baller. Korte baller. Et skuddforsøk i stolpen. Pogba var involvert i alt.

Også et utsøkt fremspill til kamerat Rashford, som ikke klarte å overliste Bournemouth-keeper Asmir Begovic denne gangen.

Men giganten Pogba traff da han løftet ballen til innbytter Romelu Lukaku, som la på til 4–1 etter å ha vært på banen i under to minutter.

Lukaku så ut til å være i offside, men dommeren godkjente målet.

Det meste går Solskjærs vei nå.

Tre kamper. Tre seire. 12–3 i målforskjell.

Mon tro hva José Mourinho tenker nå.