Ny bok om Eggen: Slik taklet han den store tragedien

Vil ha nybygg for NTNU her

Saken oppdateres.

Fredag lanseres en bok om Rosenborgs trenerlegende, Nils Arne Eggen. Det er Otto Ulseth som har skrevet «Nis Arne» etter samtaler med Eggen.

Der er det ifølge VG et kapittel om perioden etter at sønnen Knut Torbjørn tok sitt eget liv i 2012.

– Nils Arne mobiliserte alt han hadde, prøvde å koble på hjernen, tenkte på alle de praktiske tingene, tenkte på alt det fine de hadde hatt sammen, gråt litt, når han var alene og hadde anledning til det, skriver Ulseth ifølge VG, som har lest kapittelet «Katastrofen».

Eggen bestemte seg tidlig for at han skulle tale i begravelsen. Det var det minste han kunne gjøre.

Sammen med datteren Kristin dro han umiddelbart til sønnens familie i Moss.

– Han bestemte seg for at han skulle se på det som hadde hendt som at Knut Torbjørn var blitt syk, som han var blitt, og hadde vært gjennom store deler av livet, til slutt i den grad at han døde av det. Han trodde det ville bli lettere å akseptere tapet på den måten, skriver Ulseth ifølge VG.

Den store angsten

I sine minneord over sønnen tok Nils Arne Eggen en gripende avskjed med et kjært barn.

– Jeg må si det er tungt og trist å stå her og si farvel. Men det er slik, at om livet alltid er lyst, ser vi ikke stjernene, sa Eggen til forsamlingen i en fullsatt Rygge kirke.

Knut Torbjørn Eggen ble 51 år og etterlot seg kone og to barn.

– Vi har stor respekt for sykdommen og de smertefulle kreftene som herjet med deg. Til slutt ble smerten så stor at angsten for å leve ble større enn angsten for å dø. Hodet er ikke med meg lenger, svarte du ofte da jeg ringte og spurte hvordan det sto til. Hodet er ikke med, sa far Eggen i begravelsen.

Nils Arne Eggen vant 15 seriemesterskap og seks cupmesterskap som trener.