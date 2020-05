Ny innbytterregel i norsk fotball

Saken oppdateres.

International FA Board (Ifab), som forvalter fotballens regelverk, har godkjent Fifas anmodning om å tillate fem innbyttere for hvert lag i sommer.

Den nye innbytterregelen innføres også i Norge, får vi bekreftet fra Norges Fotballforbund (NFF) fredag ettermiddag.

– Denne regelen blir innført i norsk fotball når vi starter opp 16. juni og senere, skriver dommersjef i NFF, Terje Hauge, i en SMS.

Ivareta spillernes helse

Det internasjonale fotballforbundet ba om et tidsbegrenset unntak for å ivareta spillernes helse når kampene starter opp igjen etter viruskrisen. Da ligger det an til et svært tett kampprogram og mange oppgjør spilt i sterk varme.

Ifab melder i en uttalelse at det nå er opp til den enkelte serie om man vil tillate fem innbyttere for hvert lag i stedet for tre. Ved cupkamper som går til ekstraomganger åpnes det også for en sjette innbytter.

Dette gjelder for alle turneringer som skal avsluttes innen 31. desember, som gjør at ordningen også kan benyttes i Norge.

Unngå oppstykket spill

For å hindre at kampene blir svært oppstykket, får hvert lag bare tre anledninger til å bytte spillere underveis i kampene, i tillegg til pausen.

Det betyr at lagene kan bli nødt til å gjøre flere bytter hver hver anledning for å dra nytte av hele innbytterkvoten.

Om begge lag bytter samtidig, regnes det som en av de tre anledningene for hvert av lagene.

Positivt

Spanias fotballforbundet (RFEF) hevder å ha spilt inn forslaget om fem innbyttere til Fifa for en drøy måned siden, og ønsker å benytte det når La Liga starter opp igjen.

Tysk Bundesliga, som gjenopptar sesongen neste helg, vil også vurdere å innføre ordningen.

– Hvis det blir med tre stopp i spillet for hvert lag, er det en god løsning. Det er god hjelp ettersom vi starter kamper etter kort forberedelsestid, sier Schalkes sportsdirektør Jochen Schneider.

Kan bli forlenget

Senere vil Ifab sammen med Fifa avgjøre om ordningen skal forlenges inn i 2021.

Det betyr at den eventuelt kan gjøres gjeldende for hele 2020-21-sesongen og til og med benyttes også i EM-sluttspillet for menn neste sommer.

Ifab har også besluttet at turneringer som normalt benytter videoassistert dømming (VAR) har anledning til å unnlate å bruke VAR når kampene starter opp igjen. Det blir også opp til den enkelte arrangøren.

(@NTB/100% Sport)