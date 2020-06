– Lisa-Marie er en målscorer som ethvert lag har bruk for, og derfor er vi veldig fornøyde med at hun velger Rosenborg. Hun kjenner byen, miljøet og klubben fra før, og motivasjonen for å spille for oss er stor. Så det ble ganske enkelt å gå for Lisa-Marie når muligheten bød seg, sier hovedtrener Steinar Lein i en pressemelding.