Ny nedtur i Europa: Historisk svakt av Rosenborg

Det var her Northugs krise fikk et ansikt

De har de beste 16- og 19-åringene i Norge. Her er lagenes fem råd for å lykkes.

De har de beste 16- og 19-åringene i Norge. Her er lagenes fem råd for å lykkes.

Saken oppdateres.

RBK – Celtic 0-1:

Fire ganger tidligere har klubben tatt ett hjemmepoeng på tre kamper, som i årsskiftet 1999/2000. Men det var i sesongens andre gruppespill i Mesterligaen. Hvor motstanderne het Bayern München, Real Madrid og Dynamo Kiev.

Rosenborg-spillerne sto imot i 41 minutter torsdag kveld. Da steg den raske kantspilleren Scott Sinclair til værs - og stanget skottene i ledelsen.

RBK hevet seg noe etter pause, og Samuel Adegbenro var ganske nære utlikning etter et godt Birger Meling-innlegg. Men da tyrkiske Halis Özkahya blåste for siste gang denne sene novemberkvelden, måtte RBK-spillerne innse at man igjen måtte gå av Lerkendal-matta etter et tap i Europa.

Nå har klubben dermed gått gjennom gruppespillet med tre strake hjemmetap, etter nederlagene for Salzburg (1-3) og Leipzig (2-5) tidligere i høst.

Ni poeng i 1997

Dette betyr videre at klubben setter negativ rekord i et gruppespill:

Siden Rosenborg skjøt seg inn i Mesterligaen høsten 1995, har man vært i 18 gruppespill i mesterliga eller europaliga. I storhetstida kunne Lerkendal-publikummet oppleve full pott, som i 1997, da Real Madrid, Olympiakos og Porto alle ble slått hjemme. I denne perioden var for øvrig 2000-vinteren svakest, med kun ett poeng. Men da hadde klubben vunnet sin mesterligagruppe høsten 1999, og var dermed klar for et andre gruppespill – hvor kun kanonene var igjen.

De siste sesongene har det vært mer ujevn leveranse enn på 90-tallet. I 2016 ble det ett hjemmepoeng i Europaligaen, mot St. Etienne, mens klubben i fjor tok fire poeng, etter 1-1 mot russiske Zenit og seier over makedonske Vardar.

Men aldri tidligere har det altså stått null poeng i hjemmekolonnen i en Europa-tabell. Det er dermed liten tvil om at det var en betuttet gjeng som ruslet av matta, tre dager før cupfinalen på Ullevaal.

Tynn teori

Utgangspunktet foran oppgjøret var enkelt: Kun tynn teori kunne ta RBK videre, etter fire strake tap og 3-12 i målforskjell. Trener Rini Coolen sparte likevel ikke på kruttet, og med unntak av at Pål André Helland ble hvilt til søndag toppet nederlenderen laget.

Og for dem som så gruppekampen i Glasgow tidlig i høst: Det ble en førsteomgang akkurat som forventet: Celtic – særlig anført av midtbaneelegant Tom Rogic- hadde mye ball, mens RBK lå lavt og jaget kontringer. Det var da også en plan som fungerte brukbart: Skottene kom til to-tre brukbare muligheter den første halvtimen, hvor André Hansen – som vanlig – lå i full strekk og avverget. Men ellers hadde RBK brukbar kontroll. Etter 27 minutter fikk også Coolens menn muligheten de hadde ventet på: Yann-Erik de Lanlay dro seg fint forbi Kieran Tierney ute på høyresiden, før han slo ballen hardt inn i feltet. Der jaget Nicklas Bendtner, men dansken rakk ikke innlegget.

Skottene lot seg imidlertid ikke ryste nevneverdig av RBK-muligheten, og etter 41 minutter smalt det da, også, den tidligere Chelsea-spilleren Sinclair var høyest i feltet.

Adegbenro og Vilhjalmsson

Etter pause var altså Adegbenro brukbart nære ved å ekspedere et Meling-innlegg i mål, men man satt hele tiden med følelsen av at Celtic hadde bra kontroll. Målscorer Sinclair var blant annet på noen småfarlige visitter foran Hansen også nå, mens Rogic fortsatte å stø baller i lengderetning fra midtbanen.

Det siste kvarteret gjorde imidlertid RBK et realt forsøk på å få med seg noe: Etter 74 minutter traff et Bendtner-innlegg innbytter Mathias Vilhjalmsson, men hvor headingen ble for svak. Fire minutter senere kom også Adegbenro til en heading – men den gikk over.

Da klokka passerte 90 minutter fikk også Bendtner sin sjanse - da han raget høyest etter en corner. Men avslutningen gikk utenfor - og dermed ebbet det ut i 0–1.

Og RBKs tredje strake hjemmetap i et gruppespill i Europa.