Ny nedtur i serien: Her svekkes Rosenborgs Europa-sjanser

Saken oppdateres.

Kristiansund – Rosenborg 2–2

Eirik Hornelands RBK kom til Kristiansund vel vitende om at kun seier var godt nok for å henge med i medaljekampen og retten til spill i Europa neste år.

Han gjorde seks endringer på laget som fikk tillit mot Haugesund før landslagspausen.

På et fullsatt Kristiansand stadion ventet et hjemmelag som har slått både Molde og Brann i eliteseriesammenheng, og nå var de ute etter å bryte en ny barriere ved å gå seirende ut av et oppgjør mot Rosenborg.

Åpningsminuttene var tempofylte og full av tette dueller, uten at noen av lagene klarte å komme til farlige avslutninger. Før avspark sa Eirik Horneland til Eurosport at han ville at RBK framsto som et kompakt lag som våget å slippe oss løp og få slått innlegg fra kantene.

Det fikk han ikke se så mye av de første 45 minuttene.

Hissig hjemmelag

I stedet så treneren et RBK som rotet det til for seg selv ved flere anledninger. Hjemmelaget omsatte enkle balltap fra de svarte og hvite til farlige overganger, og før ti minutter var spilt, hadde de spilt seg fram til flere gode nesten-muligheter.

Blant annet et frispark fra drøye 20 meter i god posisjon, men skuddet fra Melhus-byggen Torgil Øwre Gjertsen, som ble en skikkelig plage for RBK denne kvelden, gikk en halvmeter over målet til André Hansen.

Kristiansund-spillerne var hissige og disiplinerte i gjenvinningspresset. De ga aldri Rosenborg ro til å bygge opp spillet sitt.

Akintola-mål

Rosenborg maktet likevel å samle seg midtveis i omgangen og gjorde glimtvis som Horneland ønsket: De utfordret hjemmelaget på kantene og begynte å slå innlegg foran mål.

I det 20. minuttet fant Vegar Eggen Hedenstad David Akintola med en presis pasning i bakrom.

Akintola nølte ikke, førte ballen med seg inn i Kristiansunds 16-meter, og fra spiss vinkel kranglet han ballen i mål via stolen.

Fire minutter før pause var nevnte Gjertsen farlig frampå igjen. Denne gangen på en Kristiansund-kontring, men ballen strøk utenfor.

Minuttet etterpå var Gjertsen frampå igjen. Og i kamp om ballen med et passivt RBK-forsvar, misset ikke 27-åringen denne gangen. Han satte ballen i mål.

Han jublet for scoringen mot klubben som snuser på ham med tanke en mulig overgang, slik Adresseavisen meldte for noen uker siden. Gjertsens kontrakt med Kristiansund går ut etter sesongen.

Lagene gikk til pause etter en tempofylt og underholdende førsteomgang.

Femte for Johnsen

Andreomgangen startet bedre for Rosenborg, selv om Yann-Erik de Lanlay måtte gå av banen før ti minutter var spilt og ble erstattet av Emil Konradsen Ceide. Med en mann mindre på banen fosset Hedenstad fram på høyresiden igjen, slo nok et presist innlegg, og det benyttet Bjørn Maars Johnsen til å sette inn sin femte RBK-scoring.

En perfekt start for et poengjagende RBK.

Det virket som om Horneland hadde brukt pausen godt, for RBK framsto friskere etter hvilen. I tillegg maktet ikke Kristiansund å holde intensiteten oppe på nivå med førsteomgangen. Innsatsen de la ned de første 45 minuttene hadde tydeligvis kostet krefter, men ikke mer enn at de samlet seg til en skikkelig sluttspurt.

De siste 20 minuttene bølget spillet fram og tilbake. De 4444 tilskuerne fikk ikke se pent spill denne lørdagskvelden, men de fikk underholdning gjennom masse dueller og mye vilje. Og høydramatiske slutt- og overtidsminutter.

Kristiansund-utligning

For da alle trodde at Rosenborg skulle sikre seg seieren, kjempet Kristiansund seg til corner. Da fikk Christophe Psyche stå umarkert på bakerste stolpe og utlignet til 2–2. Da steg jubelen i taket i Kristiansund, mens RBK skjønte at seieren glapp.

Og nå blir det tøft for Rosenborg med fem serierunder igjen. Rosenborg må etter alle solemerker bli nummer tre om det skal bli Europa-kvalik neste sommer og har fem kamper på seg å ta igjen Odd på tredjeplass. Bak jager Viking.

Torsdag er Sporting CP motstander for Rosenborg på Estádio José Alvalade i Europaligaen. Neste motstander i serien er serieleder Molde. De besøker Lerkendal søndag i neste uke.