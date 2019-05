OL-vinnerens sønn blir Rosenborg-proff

– Nå sitter det en gjeng der inne som er glade for at de skal møte et tredjedivisjonslag. Det er vår mulighet.

Fredag signerte Audun Engen Vik (16) under en proffkontrakt med Rosenborg.

Lyder navnet kjent?

Angrepsspilleren er sønnen til tidligere olympisk mester i kombinert Bjarte Engen Vik (48) og Eva Engen Vik.

– Jeg har alltid tenkt at Rosenborg er den rette veien å gå for meg. Kontrakten er et bevis på at de har troen på meg, og det er artig, sier Audun Engen Vik til rbk.no.

– Jeg er stolt på hans vegne

Engen Vik har seks aldersbestemte landskamper for Norge. RBKs akademisjef Rini Coolen beskriver 16-åringen som en «potensiell a-lagsspiller for Rosenborg i fremtiden».

Kontrakten Engen Vik har skrevet under på, varer i tre år.

– Det er artig. Jeg er stolt på hans vegne, sier pappa Bjarte Engen Vik.

– Det virker som det er gode gener i familien ...

– Hehe. Jeg skal nok ikke ta mye av æren for fotballkarrieren.

Prøvde ski og hopp

Bjarte Engen Vik bor også i Trondheim, byen som lever og ånder for Rosenborg.

Han er best kjent for de to OL-gullene han tok i Nagano i 1998. Sønnen Audun, som er født i 2003, ble introdusert for farens favorittgrener.

– Audun har gått på ski i noen år og har også vært på hoppskole, sier Bjarte Engen Vik, før han legger til:

– Men han har alltid syntes fotball er artigst.

Nå er Audun Engen Vik i ferd med å ta steget inn i en seniorkarriere. Han får gode skussmål fra Harald Martin Brattbakk, som bøttet inn mål for Rosenborg i flere år. Brattbakk jobber i dag som trener for de unge angrepsspillerne i klubben.

– Audun er en fremoverrettet spiller som er veldig god taktisk. Det vet jeg kommer til å hjelpe han i årene fremover. Han er typisk Rosenborg-spiller, sier Brattbakk.