Nå er dødsårsaken klar: Astori døde av hjerteinfarkt

Her har Christian Wiig fått dommen etter opptrinnet på akutten ved St. Olav

Oscar (11) fikk ikke med seg det spesielle som skjedde like bak ham

Så smalt for metrobussen langs Haakon VIIs gate at speilene kan bli ødelagt

Jessikka fikk drapstrusler etter at hun avslørte falske nyheter i Russland

Denne uka tar ungdom fra hele byen kontroll over noe av det viktigste vi har

Leon (20) er takknemlig for å bo i Norge - nå vil han hjelpe barna i landet han er født i

AaFKs leiesoldat er nesten to meter høy: – Han vinner det han vil

Saken oppdateres.

Astori ble funnet død på hotellrommet sitt søndag i forkant av Serie A-kampen mot Udinese.

To leger oppnevnt av aktoratet i Udine ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde på grunn av et hjerteinfarkt.

Astori blir fraktet til Firenze onsdag, og skal begraves fra Basilica di Santa Croce torsdag.

Ordfører Dario Nardella har også invitert byen til ett minutts stillhet.

Det vil i tillegg bli avholdt ett minutts stillhet før alle kampene i mesterligaen og europaligaen denne uken for å hedre Astoris minne.

Fredet draktnummeret

Serie A-klubbene Fiorentina og Cagliari har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere.

Astori spilte 174 kamper for Cagliari og 100 kamper for Fiorentina.

– For å hedre Davides minne har Cagliari og Fiorentina besluttet å pensjonere draktnummer 13, skriver Fiorentina på Twitter.

Astori var kaptein for Firenze-klubben.

Avlyste kamper

Italiensk politi har innledet etterforskning for å forsikre seg om at Astori ikke ble offer for en kriminell handling.

Lagkamerater skal ifølge rapportene ha funnet Fiorentina-kapteinen død på hotellet i Udine.

Alarmen skal ha gått da Astori ikke møtte opp for å spise frokost.

Fiorentina var i Udine for å spille seriekamp mot Udinese.

Davide Astori spilte sin siste landskamp for Italia så sent som i 2017. Han var blant annet på banen i Italias 2-0-seier over Norge på Ullevaal stadion i en VM-kvalifiseringskamp i 2014.

Samtlige ligakamper i Serie A ble avlyst søndag som følge av Astoris bortgang.