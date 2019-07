Odd-supporter utestengt for angrepet på Mjøndalen-keeper: – Finnes ingen formildende omstendigheter

To personer involvert i ATV-ulykke i Stjørdal

Her brenner elbilen på Heimdal

Odd-supporter utestengt for angrepet på den utleide RBK-keeperen

Saken oppdateres.

Episoden skjedde like etter at Olivier Occéan hadde sendt Mjøndalen i ledelsen etter 57 minutter i Eliteserien søndag. Odd-supporteren brøt seg gjennom sikkerhetsnettet, kom seg ut på banen og kastet en vannflaske på hjemmelagets sisteskanse.

Dagen etter har Odd bestemt seg for å nekte vedkommende å overvære Skien-klubbens kamper ut året.

– Vi tar sterkt avstand fra dette. Slike hendelser er ikke noe vi ønsker å bli forent med, og det finnes ingen unnskyldninger knyttet til det. Vi har nå besluttet at vedkommende blir utestengt fra alle våre arrangementer, både hjemme og borte. Foreløpig gjelder det ut sesongen, opplyser Odds sikkerhetsansvarlig Ole Larsen.

– Han er også villig til å ta eventuelle kostnader som blir påført oss som klubb. Han vet veldig godt at dette er en handling som ikke skal skje. Det finnes ingen formildende omstendigheter, sier han videre.

Anmeldt av politiet

Odd-tilhengeren risikerer også å få en reaksjon fra politiet.

«Tilskueren som tok seg inn på stadion i kampen mellom Mjøndalen og Odd, ble bortvist fra stadion. Han er også anmeldt for ordensforstyrrelse. Det er ikke vurdert straffereaksjon med hensyn til ordensforstyrrelsen ennå», skriver Anne Malm Monstad i Sør-Øst politidistrikt i en e-post.

Norges Fotballforbund har bedt både Mjøndalen og Odd om å komme med en uttalelse om episoden.

– Saken blir etter det oversendt påtalenemnda, og så blir det en vurdering på lik linje som med andre potensielle sanksjonssaker om hva som skal skje videre. Dette er episoder vi ikke ønsker skal skje, men alle vet at slikt dessverre kan skje, både i fotballen og andre store idrettsarrangement. Det er beklagelig, sier kommunikasjonssjef Svein Graff i NFF.

– Skremmende og helt sprøtt

I Mjøndalen er man overrasket over at en fra Odds supporterskare kunne finne på å entre banen og gå etter en av deres spillere.

– Vi vurderer alle motstandere og supportergrupper vi får besøk av. Odd har ikke vært i nærheten av å være en gruppe som har laget trøbbel for oss tidligere, sier MIFs daglige leder Svein Erik Gevelt.

Han forteller at det på borteseksjonen bak det ene målet er et nett som går helt ned til gjerdet.

– Gjør man ikke noe for det, er det egentlig ikke mulig å komme inn der. Baneansvarlig fortalte meg i går at det sannsynligvis ble brukt en lighter til å brenne av de trådene som holder nettet fast i gjerdet.

– Politiet var raskt på stedet, men det er skremmende at noen i det hele tatt velger å gjøre noe slikt. Det er egentlig helt sprøtt, sier Gevelt.

Hadde med seg egne vakter

Odd hadde med seg egne vakter til søndagens kamp. Likevel greide de ikke å stoppe banestormingen og flaskekastingen mot Faye Lund.

– Når lag kommer med egne vakter, er det et bevis på at de tar sikkerheten alvorlig. De sto rett ved, så det er rart at de ikke hindret det hele fra å skje, sier Gevelt.

Ole Larsen opplyser at Odd hadde med seg fire vakter til Mjøndalen. Antallet bortesupportere var høyere enn ventet.

– Det var vanskelig fordi det var ganske mange folk fra Skien der. Over 500 etter det jeg er blitt kjent med.

MIF frykter ikke selv å få straff fra fotballforbundet for at hendelsen oppsto på deres hjemmearena.

– Jeg mener vi hadde forsvarlig vakthold, og vi hadde politiet til stede. Vi pleier ikke å stå med vakter rett bak målet under kamper. For det første ønsker vi ikke å stå i veien, men vi ønsker heller ikke å opptre provoserende på et vis.

Mjøndalen vant oppgjøret 2–0.