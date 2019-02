Ødegaard ble fratatt scoring - refser videodømming: – Det er galskap

Trondheim Spektrum har blitt for belastet, nå får trolig storhallen på Øya et nytt navn

Saken oppdateres.

Vitesse - Heerenveen 2–2

Martin Ødegaard trodde han hadde økt ledelsen til Vitesse like før slutt med sitt fjerde ligamål for sesongen, men i stedet ble det blåst straffe til hans tidligere klubb Heerenveen.

Stillingen var 2–1 til Vitesse da 20 år gamle Ødegaard dro seg inn fra siden og dunket inn det han trodde var 3–1-scoringen mot sine gamle lagkamerater.

Men så viste dommeren VAR-tegnet.

Etter flere minutter med stopp, kom dommeren til sin konklusjon: Ødegaards scoring ble annullert, og Heerenveen ble tildelt straffe.

For i forkant av scoringen hadde Vitesses midtstopper Jake Clarke-Salter, som er på utlån fra Chelsea, dyttet en motspiller overende inne inne i Vitesses 16-meter. Sam Lammers utlignet for gjestene fra krittmerket, og Vitesse gikk på sitt andre poengtap på rad. Forrige helg ble det tap mot Fortuna Sittard.

Refser VAR: – Det er ikke fotball

Etter kampen er ikke Martin Ødegaard nådig mot VAR sitt inntog i fotballen.

– Det er galskap, det er slik fotballen er blitt nå med VAR. Jeg liker det ikke, for meg er ikke dette fotball. Det er lett å si at det er fordi det går mot meg, men for meg er ikke dette skikkelig fotball. Dette er den mest bitre følelsen jeg har hatt etter en kamp, sier Ødegaard i et videointervju med NOS.

– Når du trenger VAR for å se om det er straffe eller ikke, da er det ikke nødvendig å blåse. For meg er ikke VAR nødvendig, det tar vekk sjarmen med fotball, sier en tydelig skuffet Ødegaard.

Vitesse ligger som nummer fem i Eredivise. På grunn av poengtapet taper de terreng til AZ Alkmaar på fjerdeplass. Heerenveen på sin side ligger bare tre poeng over nedrykkskvalik.

Ødegaard har på de siste fem kampene notert seg for to mål og to målgivende i Eredivise.