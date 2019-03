Ødegaard følte selv han var på vei inn i kampen. Dette sa han om å bli byttet ut

- Nei, nei, nei! Det her skal jeg ikke utsette meg for, tenkte Steinar Stensen.

Johannes Thingnes Bø ble historisk – storebror ble nummer to på hjemmebane

– Vi vet ikke hva som skjer, men akkurat nå er vi glade for å være på et trygt sted

Fare for jordskred på grunn av store nedbørmengder

DIREKTE: Martin Ødegaard starter for Norge mot Spania

13 kjørte for fort i Strindheimtunnelen

Her er børsen etter Starts generalprøve mot Strømsgodset

13 kjørte for fort i Strindheimtunnelen

Saken oppdateres.

VALENCIA/OSLO: I norsk presse handlet det meste om Real Madrids utlånte drammenser før kampen.

Martin Ødegaards «comeback» på spansk gress ble dessverre ingen minneverdig opplevelse. 20-åringen ble byttet ut på stillingen 1–0 til Spania, en kamp som altså endte med 2–1-seier for forhåndsfavoritten.

Det var en avgjørelse flere fotballeksperter og -kommentatorer ikke forsto så mye av.

Det byttet v Ødegaard forstår jeg rett og slett ikke. Feil kantspiller ut. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) March 23, 2019

MØ åpnet svakt, men så har han spilt seg kraftig opp. Eneste norske spiller som har ro og teknikk nok til å sette opp sine lagkamerater. La oss håpe det var for å hvile han til kampen mot Sverige...



Hvis ikke det var grunnen er det totalt uforståelig at ikke Stefan røyk ut. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 23, 2019

Hadde håpet Ødegaard fikk spille ut. Han har vist at han er den som kan skape det som kunne gitt scoring. Kan då frispark og, som kunne passet han #2em — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) March 23, 2019

Spesielt å ta ut Ødegaard og la Stefan fortsette. — Harald Riisnæs (@Fotballanalyse) March 23, 2019

Nei, nei, nei. Ødegaard har jo bare blitt bedre og bedre. Vanskelig å forstå. — Sigve Kvamme (@tv2kvamme) March 23, 2019

– Surt

Bjørn Maars Johnsen – som kom inn for Ødegaard – skaffet norsk straffe midtveis i andre omgang. Da Joshua King satte inn utligningen bak David de Gea, øynet folket muligheten for en drømmestart på EM-kvalifiseringen.

Les mer om kampen i Valencia: King-scoring tente håpet, men norsk kjempetabbe ga spansk seier

I stedet ble Håvard Nordtvedts skjebnesvangre tilbakespill til Rune Jarstein tungen på vektskålen. Hertha Berlin-keeperen la Álvaro Morata i bakken og kaptein Sergio Ramos ble matchvinner med en iskald «Panenka-straffe» 19 minutter før slutt.

– Vi starter vel litt «shaky» alle mann og kommer på bakbeina, men så spiller vi oss opp. Etter de første 15 minuttene får vi flyttet opp spillet og vi skaper en sjanse som Tarik (Elyounoussi) kan score på. Så får vi mer ball på deres halvdel i andre omgang og får gode muligheter for poeng på 1–1. Da er det surt at det ender slik, oppsummerer Ødegaard.

– Følte at jeg var på vei inn

Etter en usynlig første omgang, der han egentlig er mest involvert i negative fortegn på Rodrigos 1–0-mål, løftet unggutten seg etter pause. Men etter 56 minutter, om lag ni minutter før Norges utligning, ble Vitesse-spilleren tatt av.

Skuffelsen var enkel å spore for en midtbanespiller som så piggere ut etter hvilen.

Er du enig med vår børssetter? Tjærnås-børsen: Slik vurderes de norske spillerne mot Spania

– Det er alltid kjedelig ikke å spille hele kampen, men jeg gjør jo ingen kjempekamp. Da er det vel greit, sier 20-åringen diplomatisk, selv om han erkjenner:

– Jeg følte jo at jeg var på vei inn i kampen, men de byttet vel for å få noe til å skje. Det var greit det.

Snakket med Ramos

Og ting skjedde for så vidt. To straffespark preget annenomgangen, der Ødegaards «lagkamerat» hjemme i Real Madrid ble matchvinner. For n'te gang vippet hovedstadslagets beryktede midtstopper en jevn fotballkamp til sin fordel.

– Jeg takket han for kampen og ønsket ham lykke til videre. Bare en helt ordinær samtale. Spurte litt hvordan det går. Ingen voldsomme greier, forteller Ødegaard om samtalen med Real Madrid-legenden.

Norges kaptein, Stefan Johansen mente Ødegaard klarte seg godt.

– Han fikk vist at han har noen tekniske ferdigheter som hører hjemme på dette nivået, sa Johansen etter kampen.