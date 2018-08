Ødegaard har fortsatt god tid. Disse 20 stjernene viser hvorfor.

- Trist exit for Per Sandberg

Da 16 år gamle Martin Ødegaard ble klar for Real Madrid i januar 2015, var forventningene skyhøye.

Samme vår fikk han oppmerksomhet verden rundt da han ble tidenes yngste Real Madrid-spiller i La Liga.

Foreløpig er det blitt med den ene kampen.

Tirsdag ble det bekreftet at Ødegaard lånes ut til Vitesse, laget som sist sesong ble nummer seks i den nederlandske ligaen.

13 ligaer rangeres over av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Under en Viasat-sending tirsdag kveld gikk den tidligere landslagsspissen Jan Åge Fjørtoft hardt ut mot Ødegaard-kritikere som mener at det er en nedtur å gå til Vitesse.

Fjørtoft mener det er altfor tidlig å felle en dom over 19-åringen.

– Hovedpoenget mitt er at ingen kan si hvor god Ødegaard blir, akkurat som vi ikke kan si det om andre 19-åringer, sier Fjørtoft til Aftenposten.

Slo gjennom i «voksen» alder

Men selv om Ødegaard har vært i rampelyset lenge, er han bare 19 år og åtte måneder. Og han har fortsatt tid.

Det viser Aftenpostens gjennomgang av noen av fotballens største stjerner.

Spillerne i oversikten har preget Champions League, VM og de største ligaene. Ingen av dem etablerte seg på toppnivå før etter at de hadde fylt 20 år, og flere av dem lenge etter det.

Oversikten viser når 20 utvalgte toppspillere spilte sin tiende kamp i en av de fem store ligaene, og hvor gamle de var da det skjedde. Ligaene er Premier League (England), La Liga (Spania), Serie A (Italia), Bundesliga (Tyskland) og Ligue 1 (Frankrike).

Luka Modric

15. november 2008 - 23 år, 2 måneder (Tottenham)

Christian Eriksen

29. desember 2013 - 21 år, 10 måneder (Tottenham)

Harry Kane

12. april 2014 - 20 år, 9 måneder (Tottenham)

Luis Suárez

1. mai 2011 - 24 år, 4 måneder (Liverpool)

N’Golo Kante

5. oktober 2014 - 23 år, 7 måneder (Caen)

Franck Ribéry

16. oktober 2004 - 21 år, 6 måneder (Metz)

Robert Lewandowski

7. november 2010 - 22 år, 3 måneder (Borussia Dortmund)

Radamel Falcao

30. oktober 2011 - 25 år, 8 måneder (Atlético Madrid)

Kevin De Bruyne

11. april 2012 - 20 år, 9 måneder (Werder Bremen)

Tore André Flo

26. oktober 1997 - 24 år, 4 måneder (Chelsea)

Ole Gunnar Solskjær

16. november 1996 - 23 år, 9 måneder (Manchester United)

Yaya Touré

18. november 2006 - 23 år, 6 måneder (Monaco)

Diego Costa

29. november 2009 - 21 år, 1 måned (Valladolid)

Didier Drogba

27. april 2002 - 24 år, 1 måned (Guingamp)

Mohamed Salah

11. mai 2014 - 21 år, 9 måneder (Chelsea)

Edin Dzeko

1. desember 2007 - 21 år, 9 måneder (Wolfsburg)

Mario Mandzukic

21. november 2010 - 24 år, 6 måneder (Wolfsburg)

Henrikh Mkhitaryan

9. november 2013 - 24 år, 9 måneder (Borussia Dortmund)

Willian

29. desember 2013 - 25 år, 4 måneder (Chelsea)

Olivier Giroud

23. oktober 2010 - 24 år, 1 måned (Montpellier)

Det må nevnes at flere stjerner også har slått gjennom på toppnivå i yngre alder. For eksempel var Cristiano Ronaldo og Lionel Messi begge 18 år, mens Kylian Mbappé var 17.

Likevel viser spillerne i oversikten at det er man ikke trenger å slå gjennom i tenårene for å nå verdenstoppen.

– Listen lagt utrolig høyt

Da Ødegaard slo gjennom i Eliteserien for Strømsgodset, kjempet mange av de største klubbene i verden om ungguttens signatur. Det bidro til å bygge opp forventningene til et nivå de færreste innfrir.

– Situasjonen gjorde at listen ble lagt utrolig høyt. Men av alle involverte, er Martin den som har vært mest realistisk og flinkest til å se ting i perspektiv, sier Fjørtoft.

Tidligere fotballtrener og nåværende TV 2-ekspert Petter Myhre mener tålmodigheten rundt Ødegaards utvikling må være mye større.

– Det er en utfordring både for Ødegaard og norsk fotball at folk tror det er normalt å slå gjennom som 17-åring. Folk må ha mye mer tålmodighet. At han i det hele tatt var aktuell for en klubb som Real Madrid i den alderen, er helt sinnssykt, det må i hvert fall ikke brukes mot ham.

Myhre påpeker at spillere utvikler seg forskjellig.

– Noen er tidlig ute, andre trenger lenger tid. Dette vil variere også for Ødegaard. Men jeg er null bekymret for Ødegaard, det har jeg sagt hele veien.

Trekker frem fordel ved Real Madrid-valget

Han mener det er håpløst å diskutere om Real Madrid var et riktig valg. Fordi det er for tidlig, men også fordi det er et spørsmål vi aldri får et godt svar på.

Men det er én fordel sammenlignet med om han hadde valgt en klubb som Ajax.

– Da prosessen rundt klubbvalget pågikk, husker jeg at jeg snakket med Roberto Di Matteo, som var trener for Schalke 04. Han mente at det ikke var tvil om at han burde velge Real Madrid, fordi om du ikke lykkes der, får du sjansen på nivået under, sier Fjørtoft.

Nå kommer Ødegaard til en klubb hvor han er sterkt ønsket. Planen er at han skal gå inn som playmaker.

– Ødegaard er en fantastisk spiller i den posisjonen. Han har alt du trenger for å passe inn i den rollen, sa Vitesse-trener Leonid Slutskij før utlånet ble bekreftet.

Ødegaards videre vei

– Nå trenger Martin en hel seniorsesong uten skader, der han får scoret noen mål og levert noen målgivende pasninger. Og når han er ferdig med det, er han fortsatt bare 20 år, sier Fjørtoft.

– Det viktigste for Ødegaard er å spille seg til fast plass, starte kamper hver eneste helg og få tillit der, slik at han i ro og mak kan konsentrere seg om å bli en bedre fotballspiller. Det er fint at han nå har avklart det nærmeste året. han vet hva han skal gjøre, kan bli kjent med både trener og klubb, og vet hva han skal forholde seg til. Den nederlandske ligaen passer ham bra, nå gjelder det å få selvtilliten som gjør at han får ut makspotensialet, mener Myhre.

*Martin Ødegaard kan få debuten sin søndag. Da spiller Vitesse på bortebane mot AZ Alkmaar.