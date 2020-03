Ødegaard og Real Sociedad til første cupfinale på 32 år

Virusfrykt gir utsettelse for «No Time to Die»

Mirandés – Real Sociedad 0–1 (1–3 sammenlagt)

Real Sociedad-fansen har ventet siden 1988. Nå er klubben klar for sin første cupfinale på 32 år.

Etter 2–1 hjemme i første kamp mot Mirandés fra nest øverste nivå, lå alt til rette for det spanske storlaget da det skulle avgjøres onsdag kveld.

Martin Ødegaard spilte ikke sin beste kamp i Real Sociedad-trøyen, men det spilte ingen rolle. Like før pause falt avgjørelsen.

Ballen gikk i armen på en Mirandés-spiller, og da var dommeren nødt til peke på straffemerket. Mikel Oyarzabal, som er fostret opp i klubben, stilte seg opp.

Spilleren med nummer ti på drakten løp mot ballen, stoppet opp, sendte målvakten til venstre og skjøt kontrollert ballen i mål til høyre.

– Vi har muligheten til å ta en tittel, og det har vi ikke gjort på lenge. Det er stort, og det betyr mye for klubben, sier Oyarzabal i et VG+-sendt intervju.

Kontrollerte kampen

Ødegaard startet i sin vante midtbaneposisjon. I kjent stil prøvde han ofte å finne plass mellom motstanderens midtbane og forsvar.

Da han en sjelden gang fikk rom, var ikke presisjonsnivået fra nordmannen helt på samme nivå som han har vist tidligere. I en svært sjansefattig første omgang slet Ødegaard med å prege kampen.

Real Sociedad-spillerne visste at de ville ta et stort steg mot en finaleplass ved å score et bortemål. Da passet det bra at dommeren pekte på straffemerket etter 40 minutter.

Oyarzabal sikret et svært godt pauseresultat for gjestene fra den øverste divisjonen i Spania. 22-åringen scoret sitt åttende straffemål for Real Sociedad, ifølge statistikktjenesten Opta.

Jaktet på utligning

I den andre omgangen ble Mirandés tvunget fremover på banen. Laget ligger midt på tabellen i Segunda Division – Spanias nest høyeste nivå. Likevel klarte de å sette bortelaget på en rekke prøvelser.

Adnan Januzaj, den tidligere Manchester United-spilleren, smalt riktignok ballen i tverrliggeren kort tid etter pause, men så skapte Mirandés flere store sjanser.

Etter 51 minutter var det kun oppofrende forsvarsspill fra Real Sociedad som hindret scoring. Da Matheus Aiás fikk en ny stor mulighet etter 70 minutter, hadde det vært vanskelig å argumentere for at en utligning hadde vært ufortjent.

Likevel holdt Real Sociedad unna. Kampen endte 1–0, og dermed er klubben klar for sin første finale siden 1988 med 3–1 sammenlagt over to kamper. Ødegaard ble byttet ut på overtid.

Real Sociedads forrige cupfinaleseier kom i 1987, året før det ble tap mot Barcelona.

I årets finale venter enten Granada eller Athletic Bilbao. Sistnevnte leder 1–0 etter det første oppgjøret. Kampen spilles torsdag kveld.

Finalen spilles 18. april på Estadio de La Cartuja i Sevilla.