Oppsiktsvekkende vending i Bendtner-saken: Danske medier hevder taxisjåføren er siktet

Saken oppdateres.

Det melder den danske avisen BT fredag ettermiddag.

Avisen skriver at sjåføren som Rosenborgs stjernespiss brakk kjeven på, nå er siktet etter at politiet har sett videobildene.

Sakens kjerne: Hevder Nicklas Bendtner skal være anmeldt for vold

– Overrasket

Taxisjåførens advokat Mette Grith Stage, sier til avisen at taxisjåføren er overrasket over sakens forløp, men at hun ikke kan kommentere mer før hun har mottatt sakens papirer.

LES MER: Bendtner nekter straffskyld: – Kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg dette

– Min klient er lettere forvirret og overrasket over forløpet. Inntil jeg har motatt sakspapirene har jeg ikke flere kommentarer, sier Grift Stage til BT.

Brakk kjeven

Det var klokken 02.41 natt til søndag 9. september at politiet i København mottok en anmeldelse på Nicklas Bendtner, som skal ha slått og brukket kjeven til en taxisjåfør i den danske hovedstaden.

I et innlegg på Instagram to dager etter episoden forsvarte Bendtners kjæreste det som skjedde i København natt til søndag. Philine Roepstorff skriver at de ble angrepet av taxisjåføren og at Niklas Bendtner slo til ham i selvforsvar.

Politiet skal innen 30 dager avgjøre om det skal reises tiltale i saken. Den danske avisen skriver at det potensielt kan ende med en rettssak hvor begge parter både er forulempet og anklaget.

RBK-spissen er for tiden skadet og har ikke spilt et minutt før serielederne siden hendelsen.