Ørn-treneren trakk seg. Nå har han fått ny jobb

– Vi er stolte av å presentere Thomas Dahle som ny trener i Avaldsnes for 2019, sier daglig leder i Avaldsnes Elite, Stian S. Nygaard til Haugesunds Avis.

14. august ble det klart at Thomas Dahle trakk seg som trener for Trondheims-Ørn. Da hadde laget tapt 8 av 14 kamper så langt i sesongen.

– Jeg erkjenner at laget ikke får ut i kamp det vi jobber med hver dag på treningsfeltet. Vi savner den nødvendige energien for å snu resultatene vår vei og det er min oppgave å sørge for at den er til stede. Når vi ikke lykkes til tross for det gode arbeidet vi legger ned sammen på trening, er det naturlig at jeg tar ansvar og trer til side, sa Dahle i pressemeldingen fra klubben da han trakk seg.

Dahle starter i den nye trenerjobben allerede i høst.

– Vi er ekstremt fornøyd med å ha avgjort trenerspørsmålet så tidlig, som gir oss gode forutsetninger for neste sesong, sier Nygaard til Haugesunds Avis.

Trondheims-Ørn leter fortsatt etter en ny hovedtrener. Geir Arne Kristiansen har midlertidig tatt over treneransvaret, og har signalisert at han også ønsker å ha jobben på fast basis. Tidligere denne uka ble det klart at 38 personer har søkt på trenerjobben i Ørn, men ingen av dem var kvinner. Trondheimsklubben har mål om å ha en ny trener på plass på tampen av sesongen.