Ørn-treneren trekker seg

- Ikke ta det for gitt at hun som sitter ved siden av deg på forelesning, har det greit

Saken oppdateres.

Det skriver klubben i en pressemelding.

– Jeg erkjenner at laget ikke får ut i kamp det vi jobber med hver dag på treningsfeltet. Vi savner den nødvendige energien for å snu resultatene vår vei og det er min oppgave å sørge for at den er tilstede. Når vi ikke lykkes til tross for det gode arbeidet vi legger ned sammen på trening, er det naturlig at jeg tar ansvar og trer til side, sier Thomas Dahle i pressemeldingen fra klubben.

Trondheims-Ørn har slitt så langt i sesongen, og ligger nå to poeng over Lyn på kvalikplass med én kamp mer spilt. Ørn har tapt 8 av 14 kamper så langt i sesongen.

– Vi har stor respekt for den avgjørelsen Thomas har tatt og ønsker å takke for innsatsen han har lagt ned for klubben. Motgangen i år kom uventet på oss alle og Thomas skal ha ros for å ha jobbet iherdig med å snu den dårlige trenden. Når dette ikke har lykkes, ser vi at begge parter er tjent med å slippe til nye krefter, skriver styreleder Ragnar Slettestøl i Trondheims Ørn i pressemeldingen.

Klubben jobber nå med å få på plass en midlertidig trenerløsning. Medtrener Geir Arne Kristiansen tar over som hovedtrener de neste kampene.