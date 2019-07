Over 100 er på utgående kontrakt. Disse spillerne overrasker ekspertene mest.

Far dømt for uaktsomt drap etter trafikkulykke der datteren omkom

Nicklas Bendtner, Tore Reginiussen, Vito Wormgoor, Zlatko Tripic, Marcus Pedersen og Amidou Diop.

Dette er blant stjernene som kan bytte klubb gratis etter sesongen.

Det kan også Moldes stjernekeeper Andreas Linde, som i juni måtte operere og belage seg på en sommer på sidelinja.

– Han er den på lista som overrasker mest. Riktig nok er han langtidsskadet, men han er en av Eliteseriens skarpeste keepere og jeg vet Molde har veldig tro på ham, sier fotballekspert Joacim Jonsson.

– Vil prøve å forlenge

Eurosport-eksperten tror også Viking vil prøve å forlenge med kaptein Tripic, noe kapteinen selv uttaler at han er åpen for, mens Kristiansund nok må belage seg på en tid uten midtbaneprofil Diop.

– Han (Diop) har vel uttalt at han vil ut og det spørs om ikke Tripic ønsker en utenlandstur til. Jeg regner med at det er dialog der, sier Jonsson.

Ellers er ikke svensken overrasket over at mange tunge navn er på lista. Odd er blant lagene som har imponert mest og kan ta over serieledelsen om de tar fire poeng på sine to hengekamper på Molde. Steffen Hagen, Espen Ruud og Fredrik Nordkvelle er også på lista.

– Det er mange eldre og skadeplagede spillere, så det er nok ikke noe sensasjonelt. Jeg kjører ikke av veien, sier Jonsson.

– Hadde hentet dem

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har også sine favoritter blant høstens bosmanspillere i Eliteserien.

– Wormgoor, Diop og Tripic hadde jeg hentet om jeg hadde drevet fotballklubb, sier Mathisen etter å ha sett lista.

– Mange på denne lista vil det ikke være veldig mye kamp om, og i løpet av den neste måneden vil jeg tro at mange av disse er blitt enige med sine nåværende klubber om en ny kontrakt, legger han til.

Her er høstens bosmanspillere i Eliteserien:

Bodø/Glimt

Ricardo Friedrich

Nikita Khaikin

Marius Lode

Isidoro

Erlend Dahl Reitan (på lån fra Rosenborg)

Vegard Leikvoll Moberg

Geir André Herrem

Brann

Vito Wormgoor

Azar Karadas

Ludcinio Marengos kontrakt går ut 31. juli

Haugesund

Helge Sandvik

Maciej Gostomski

Herman Fossdal

Kevin Krygard

Christian Grindheim

Martin Samuelsens lånekontrakt med West Ham gikk ut 30. juni.

Douglas Bergqvists lånekontrakt med Östersund går ut 31. juli

Kristiansund

Andreas Vaikla

Henrik Gjesdal

Erlend Sivertsen

Haris Cirak

Amidou Diop

Jesper Isaksen

Torgil Gjertsen

Bendik Bye

Meinhard Olsen

Thomas Amang (på lån fra Molde)

Christopher Lindquists lånekontrakt (Strømsgodset) går ut 31. juli

Lillestrøm

Marko Maric (på lån fra Hoffenheim)

Matvei Igonen

Frode Kippe

Erik Brenden

Alex Dyers lånekontrakt med Elfsborg går ut 1. august

Mjøndalen

Erick Sagbakken

Henrik Gulden

Olivier Occean

Mathias Ranmark (Molde) og Dagur Dan Thorhallssons (Keflavik) lånekontrakter går ut 31. juli.

Julian Faye Lunds lånekontrakt med Rosenborg går ut 5. august.

Molde

Andreas Linde

Ruben Gabrielsen

Christopher Telo

Etzaz Hussain

Mattias Moström

Mathis Bolly

Christoffer Remmers kontrakt gikk ut 30. juni

Odd

Steffen Hagen

Espen Ruud

Jone Samuelsen

Fredrik Nordkvelle

Filip Delaveris

Andreas Helmersen (på lån fra Rosenborg)

Fredrik Jensen (Zulte Waregem) og Sander Svendsens (Hammarby) lånekontrakter går ut 31. juli.

Ranheim

Torbjørn Heggem (på lån fra Rosenborg)

Aleksander Foosnæs

Marius Augdal

Olaus Skarsem (på lån fra Rosenborg)

Joachim Olufsen

Kim Ove Riksvold

Øyvind Storflor

Rosenborg

Arild Østbø

Tore Reginiussen

Yann-Erik de Lanlay

David Akintola (på lån fra Midtjylland)

Nicklas Bendtner

Sarpsborg 08

Aslak Falch

Sander Thulin

Sheldon Bateau

Jon Helge Tveita

Amin Askar

Gaute Vetti

Matti Lund Nielsen

Johan Meldalen Olstad

Kristoffer Larsen

Alexander Ruud Tveter

Stabæk

Marcus Sandberg

Simen Kjellevold

Vadim Demidov

Herman Geelmuyden

Raymond Gyasi

Daniel Braaten

Matthew Rusike

Sindre Mauritz-Hansen

Nikolaj Kirks lånekontrakt med Midtjylland går ut 25. juli.

Jie Suns lånekontrakt med Changchun Yatai går ut 31. juli

Strømsgodset

Lars Sætra

Stian Ringstad

Mounir Hamoud

Henning Hauger

Martin Ovenstad

Muhamed Keita

Amahl Pellegrino

Marcus Pedersen

Tromsø

Gudmund Kongshavn

Artjom Sokol (på lån fra Arsenal Tula)

Anders Jenssen

Morten Gamst Pedersen

Mushaga Bakenga

Brayan Rojas (på lån fra Carmelita)

Viking

Iven Austbø

Amund Wichne

Rolf Daniel Vikstøl

André Danielsen

Samúel Fridjónsson (på lån fra Vålerenga)

Usman Sale

Jostein Ekeland

Zlatko Tripic

Vålerenga