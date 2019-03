PSG-manageren trekker frem én egenskap som er helt spesiell hos Solskjær: – Det som gjorde ham stor

Ett førerkortbeslag da UP hadde fartskontroll i 60-sone i Trondheim

Milliardprosjektet sprenger grenser og beskyldes for å ødelegge fotballen. Alt handler om kvelder som denne.

Saken oppdateres.

PARC DES PRINCES, PARIS: Før møtet på Old Trafford forrige måned sa Tuchel at «hvis du går til doktoren og han gjør deg frisk, så gjør han noe riktig» om Solskjær.

Dagen før returmøtet i Paris snakket den tyske manageren igjen om nordmannen.

Da spørsmålet kommer om han var redd for at Solskjær skulle skade ham slik han skadet den tyske giganten Bayern München i Champions League-finalen for 20 år siden, gliser han bredt.

Så trekker han frem det han mente var Solskjærs fremste egenskap som spiller.

– Han var en nøkkelspiller i en av de største periodene i klubbens historie. Han var fullstendig forpliktet til laget. Uansett om det var i en halvtime, eller om det var 20, ti eller fem minutter var han alltid klar for å hjelpe, sier Tuchel, før han fastslår:

– Det er den egenskapen som gjorde ham stor. Og det er også den innstillingen jeg vil beskrive Manchester United med. Det beste for oss er å akseptere at de er klare for alt. Og de kommer til å tro, fordi de er en sterk klubb med en sterk historie.

Solskjærs tøffeste test

Tuchel påpekte videre at Solskjærs Manchester United både før og etter tapet for PSG har levert sterke resultater.

Solskjær har 13 seiere og to uavgjorte på 15 kamper. Kun mot PSG er det blitt tap.

Men borte mot PSG kommer den største testen. Manchester United må få til en helt spesiell prestasjon om det skal bli avansement til kvartfinalen.

Til tross for 0–2 fra hjemmekampen og en rekke nøkkelspillere som mangler, er Solskjær tydelig på at det er mulig.

– Hvis vi får det første målet, kommer vi til å tro enda mer. Og da kan tvilen begynne å komme hos dem, advarer han.

Lovpriser Mbappé

Tuchel regner med å se et Manchester United-lag som kommer til å fremstå annerledes på Parc des Princes onsdag kveld.

– Vi må være klar for alle scenarioer. Det er nøkkelen, sier Tuchel.

Han må klare seg uten Neymar. I tillegg vil det gjøres en vurdering på kampdag om stjernespiss Edinson Cavani er spilleklar etter en skade.

Men Kylian Mbappé er med.

– Han er en av de beste spissene i verden. Han er veldig farlig på de siste meterne og veldig vanskelig å forsvare seg mot. Og så har han en ekstraordinær personlighet. Han er så sulten. Han vil bare score i hver kamp, roser Tuchel.