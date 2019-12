PSV sparket van Bommel få dager etter uavgjort mot RBK

Lyst til å vinne en kasse julebrus? Andre hint i tredje ukeluke her

Saken oppdateres.

Klubbledelsen fikk nok etter søndagens 1-3-tap mot Feyenoord. PSV er nede på 4.-plass i nederlandsk æresdivisjon, hele 10 poeng bak tetduoen Ajax og AZ Alkmaar.

Etter å ha vunnet de to første europaligakampene tok PSV bare to poeng på de fire siste og har spilt ferdig i Europa for denne sesongen. Sist torsdag ble det 1–1 mot Rosenborg. Pål André Helland sendte gjestene fra Trondheim i føringen etter halvspilt første omgang.

– Fallet i prestasjoner er for stort og ikke verdig en klubb som PSV, sier klubbdirektør Toon Gerbrand i en uttalelse på klubbens nettsted.

– Kampene er det viktigste vurderingsgrunnlaget, men prosessen rundt dem er også avgjørende. Vi følger dette intensivt. PSV er en klubb der vi prøver å hjelpe og støtte hverandre, og det har vært tilfellet de siste månedene. Klubbens beste har hele tiden hatt førsteprioritet. Vi har gjort alt for å snu trenden, men dessverre har det ikke lykkes, fortsetter han.

En midlertidig erstatter vil bli utnevnt med det første.

Van Bommel hadde stor suksess som spiller og vant titler i fire ulike land (Nederland, Spania, Tyskland og Italia), deriblant fire nederlandske seriemesterskap med PSV og Champions League med Barcelona.

Han lyktes ikke i sin første jobb som hovedtrener, i klubben der han fikk sitt gjennombrudd.

(©NTB)