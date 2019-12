På dagen ett år etter Solskjærs første United-triumf gikk han på pinlig tap mot tabelljumboen

Singelkrisa-Marie: - Han hadde profilbilde med kjæresten, men har bytta. Betyr det at det er slutt?

Watford – Manchester United 2–0.

22. desember 2018: Ole Gunnar Solskjær sitter for første gang på Manchester United-benken som manager i bortemøtet mot Cardiff. Debuten som United-manager ender i 5–1-triumf for Ole Gunnar Solskjær.

22. desember 2019: Det er gått ett år siden Solskjærs første kamp, og seier, som United-manager. Nok en gang tar han plass på bortedelen av en innbytterbenk. Nok en gang møter de et bunnlag når de besøker Vicarage Road og Watford.

Solskjærs juleprogram 26.12: Manchester United – Newcastle 28.12: Burnley − Manchester United 01.01: Arsenal – Manchester United 04.01: Wolverhampton – Manchester United (3. runde i FA-cupen)

Fire marerittminutter

Og med ni kamper i «Solskjær-måneden» desember i 2018 og 2019 uten tap, hadde Manchester United et enormt favorittstempel mot tabelljumboen Watford.

Den siste måneden har Manchester United slått blant annet både Tottenham og Manchester City, og også tatt seg til semifinalen i ligacupen.

Men Watford ville det annerledes.

Etter femti minutter havnet et Watford-frispark hos Ismaïla Sarr på kanten av 16-meteren. Senegaleseren sendte av gårde en real sleiv i retning David de Gea.

Spanjolen trengte bare gripe ballen, men hadde fått såpe på hanskene i pausen. Etter å ha ballen over linjen sank de Gea ned i gresset med ansiktet først.

– Det var en tabbe. Slikt skjer i fotball og det er det vi trener på hver dag for at ikke skal skje. David har vært veldig god i det siste, sa Solskjær til SkySports om sisteskansens opptreden på 0–1-målet.

To minutter senere var det en ny Manchester United-spiller som skulle rote det til. Aaron Wan-Bissaka har fått mye ros for sine perfekte sklitaklinger i avgjørende situasjoner denne sesongen.

Men nå klippet han ned Sarr innenfor 16-meteren, og det gikk fra vondt til verre for Solskjær da dommeren pekte på straffemerket.

Der gjorde kaptein Troy Deeney ingen feil da han sendte de Gea til høyre og ballen midt i mål.

Ett lyspunkt på bekmørk dag

Den store sluttspurten fra Manchester United kom aldri, og dermed gikk Solskjær på sitt første desember-tap som manager for klubben.

– Vi trenger en reaksjon, sa Solskjær til SkySports om tapet.

– Vi fortjente ikke å vinne kampen ut ifra hvordan vi spilte. Vi brukte for lang tid med ballen og hadde ikke nok intensitet, sa han til BBC.

Men ett lyspunkt fant i hvert fall Solskjær. Etter å ha vært skadet siden slutten av september var superstjernen Paul Pogba endelig tilbake i kamptroppen. Franskmannen kom også inn til den siste halvtimen, og gjorde til tider sakene sine bra.

– Det store plusset er at Paul kommer innpå. Det er det ene plusset. Han tilførte kvalitet og noen gode pasninger. Han er viktig for oss og han gjør at vi skaper flere sjanser, mente Solskjær.

Etter tapet går Manchester United og Ole Gunnar Solskjær inn i julefeiringen, og det hektiske programmet som følger, på en 8. plass på tabellen med 25 poeng.

For Watford sin del ligger de, til tross for seieren, fortsatt på sisteplass på tabellen.