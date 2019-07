Patrice Evra legger opp

Hun sørger for at staten hjelper tusenvis av private bedrifter

Schulze om overgangen: – Betyr ekstra mye for meg å spille for Start

Saken oppdateres.

Den franske venstrebacken er best husket for sine ni sesonger på Old Trafford. Under Alex Fergusons lederskap vant Evra en rekke trofeer. Hele fem seriemesterskap, tre FA-cuptitler og én mesterligatittel kan 38-åringen smykke seg med.

Nå kunngjør Evra at han legger opp.

– Spillerkarrieren min er over. Jeg startet UEFAs B-lisenskurs i 2013. Nå ønsker jeg å fullføre det og starte med A-lisensen, sier Evra i et intervju med Gazzetta dello Sport.

Dersom alt går etter planen, vil 38-åringen være klar til å lede et lag om halvannet år.

Etter oppholdet i Manchester United dro franskmannen videre til den italienske storklubben Juventus. Der ble det to serietitler og cuptriumfer.

I januar 2017 signerte han for Marseille, men ti måneder senere ble han fristilt etter å ha sparket en supporter og følgelig blitt utvist under oppvarmingen før en europaligakamp.

Evra spilte for West Ham våren 2018, men har siden da vært klubbløs.

38-åringen står med 81 landskamper for Frankrike. I 2016 spilte han på det franske laget som tok EM-sølv på hjemmebane.