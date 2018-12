Per-Mathias Høgmo har fått ny jobb

«Flere håper vel i år på at estetikken kan nå et høyere nivå igjen til neste år»

For et år siden signerte Per-Mathias Høgmo en toårskontrakt med Fredrikstad Fotballklubb.

Nå bytter han rolle.

Fra 2019 skal Høgmo i stedet være sportslig leder, skriver FFK i en pressemelding.

Det er snakk om en deltidsstilling. Den tidligere landslagstreneren Høgmo skal nemlig også arbeidet med forskning på Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

– Jeg har veldig tro på det prosjektet vi (FFK, journ.anm.) har startet og gleder meg til å jobbe videre med det, sier Høgmo i pressemeldingen.

Styreleder avviser degradering

Bjørn Johansen tar over som hovedtrener i den tradisjonsrike klubben. Johansen var assistenttrener i Høgmos team i 2018-sesongen og har også lang erfaring som hovedtrener.

Når vi tar kontakt med FFK-styreleder Jostein Lunde, forklarer han endringen slik:

– Vi har egentlig tenkt at det kunne være en fremtidig løsning siden vi ansatte Per-Mathias, selv om vi ikke bestemte et tidspunkt da. Etter en evaluering av sesongen har vi kommet frem til at dette er et godt tidspunkt. Vi ønsker å utnytte Per-Mathias’ kunnskap og erfaring ikke bare inn mot A-laget. I lang tid har vi ønsket mer systematisk spillerlogistikk og hatt tanker om å ha en sportslig leder, sier Lunde.

– Dersom Høgmo hadde ønsket å fortsette som trener, ville han fått lov da?

– Ja, absolutt. Dette er noe vi har gjort i felleskap. Dette er ikke noe degradering. Det er noe vi har snakket om siden Per-Mathias ble ansatt.

Assistenten tar over

Dermed får Johansen større ansvar inn mot 2019-sesongen, der FFK skal revansjere at opprykket glapp i år.

– Jeg er klar! Jeg gleder meg til å ta fatt på det som må være en av de mest spennende oppdrag i norsk fotball. Å få lov til å jobbe i en tradisjonsrik klubb som Fredrikstad er noe alle fotballfolk drømmer om, sier den tidligere Tromsø- og Viking-spilleren Johansen.

I pressemeldingen heter det at Høgmo også vil ha en «mentor og sparringrolle» med Bjørn Johansen. Som sportslig leder vil han blant annet ha ansvar for spillerkjøp.

– Vi skal ta nye steg i 2019 og jeg mener at Bjørn som hovedtrener og jeg i en ny rolle skal kunne bidra til det. Jeg ser frem til å samarbeide tettere med klubbledelsen for å bygge FFK videre, sier Høgmo.