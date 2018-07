«Perry» om Ingebrigtsen-sparkingen: – Trenere er ikke dumme. Vi skjønner hva som foregår bak ryggen vår.

Saken oppdateres.

– Det er store krav. Det er jo ikke nok å vinne, man skal spille på en spesiell måte. Kravene i Rosenborg er gigantiske i forhold til de andre norske klubbene. Utover det er det vanskelig å si hva som ligger bak en slik avgjørelse.

– Mange avgjørelser i fotballen tas gjennom følelser og ikke fakta. Jo større klubben er, jo flere påvirkningsagenter er det rundt. De vil ha meninger om alt som skjer. Rundt en fotballklubb er det aksjeeiere, supportere, media og sponsorer. Alle prøver å påvirke.

Det sier Per Joar Hansen etter at Kåre Ingebrigtsen fikk beskjed om at hans tjenester som RBK-trener ikke lenger er ønsket, og det til tross for tre seriegull og to cupgull på Ingebrigtsens tre hele sesonger som sjef.

– Alltid én kamp fra krise

Også Hansen, som nå er Lars Lagerbäcks assistent på landslaget, har fått kjenne på hvordan det er å få sparken i Rosenborg.

Det var han som måtte gå i 2014, da Ingebrigtsen kom inn i klubben.

Også da brukte styreleder Ivar Koteng manglende utvikling som del av begrunnelsen for å sparke treneren.

– I Rosenborg må man vinne hver søndag. Det er alltid én kamp fra krise. Det henger igjen fra historien på 1990-tallet, så kan man diskutere det opp mot fotballen som spilles i 2018. Det er en helt annen idrett og en helt annen økonomisk virkelighet, sier Hansen.

– Kåre kunne ikke gjort noe bedre enn å vinne seriegull, cupen og tatt klubben til Europa. Folk fatter og begriper ikke hvor vanskelig det er for en skandinavisk klubb. Jeg tror det er en del fotballedere i Norge som ikke er klare over hvor stort det er, sier han.

Tenkt på det lenge

Som Ingebrigtsen ble også avskjedigelsen av Hansen kjent dagen etter en RBK-seier. I Ingebrigtsens tilfelle hadde avgjørelsen falt før Ingebrigtsen & Co. sikret seg avansementet i mesterligakvaliken mot islandske Valur.

Og på torsdagens pressekonferanse innrømmet styrelederen at dette er noe styret har tenkt på i et års tid.

– Er Koteng utålmodig?

– Det må han svare på selv, men det er klart at trenere ikke er dumme. Vi skjønner hva som foregår bak ryggen vår i ukesvis, månedsvis. Man skjønner at ting foregår, sier den tidligere RBK-treneren.

Ingebrigtsen mottok beskjeden om at han ikke fikk fortsette med sjokk.

– Klubben bestemmer til syvende og sist om man skal fortsette eller ikke. Så kan man diskutere måten det blir gjort på. Det er sikkert ting å hente for fotballedere der, sier Per Joar Hansen.

– Hvor mye har du snakket med Kåre Ingebrigtsen de siste fire årene?

– Vi har jo snakket om spillere som har vært aktuelle for landslag. Utover det har vi hatt normal kontakt.

Har valget selv

– Er det synd på Kåre?

– Nei, altså, når man blir fotballtrener, blir man ikke valgt. Man blir spurt. Da får man svare ja eller nei. Svarer man ja til disse jobbene, så…, sier Hansen, og fortsetter:

– Hastigheten og kravene i dagens fotball og samfunn har endret seg veldig. Svaret på alt er «quick wins». Ting skulle helst skjedd i går. Det er fotballen preget av. Utålmodigheten er der, man har ikke tid til å jobbe langsiktig. Spesielt ikke i klubber som må vinne hver søndag, slik som Rosenborg. Da blir presset og trykket så stort at det kan forstyrre en langsiktig utviklingsprosess.