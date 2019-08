Politimannen var en av trøndersk fotballs mest populære dommere. Nå hylles han etter sin bortgang.

Team Me avlyste i Japan. Da måtte Japan komme til Trondheim

Natt til torsdag gikk Rennebu-dommeren Helge Sumstad bort etter kort tids sykdom.

Han rakk akkurat å fylle 62 år den 12. august.

Siden 1970-tallet dømte han et firesifret antall fotballkamper og gjorde seg svært bemerket, særlig i den sørlige delen av Trøndelag. Sumstad jobbet som politimann.

– Varmet opp mer enn hele laget tilsammen

– Helge har jeg kjent siden jeg selv var fersk dommer. Det var en man la merke til, for han utpreget seg som en veldig fin type som brydde seg og tok seg tid til oss som var helt ferske. Det er det som har preget ham hele livet. I tillegg til at han har vært så dedikert, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg.

Så sent som i vår var Sumstad i aksjon da Stabergs nystartede lag, Munkholmen, spilte sin første hjemmekamp mot Frøya. Det ble 1–12-smell for Stabergs menn, som lot seg imponere over dommerveteranen.

Leste du denne? Nå blir det «VAR» på Lerkendal

– For å si det sånn, han varmet opp mer enn hele laget vårt tilsammen. Det var et godt symbol på han. Man visste at han var topp motivert når han stilte opp, og det er har han gjort mye. Han var bestandig i godt humør og kjapp og fin i replikken, sier Staberg, som selv også var kjent som en dommer med glimt i øyet.

– Hvordan preget han din karriere?

– Helge hadde bestandig gode, praktiske råd. Spesielt i tidlig alder, men også etter at man passerte han i divisjonssystemet, visste man at det var verdt å lytte når han snakket. Det var en veldig trist kveld da beskjeden kom. Han har satt spor etter seg, sier Staberg.

Hylles på mange baner

Staberg var langt fra alene om å sørge.

Leste du denne? Dette har ikke skjedd på ti år: Arsenal med drømmestart på sesongen

Fosningen Sumstad dømte for Strindheim, men det var i Rennebu han bodde stort sett hele livet. Hjemklubben Rennebu markerte bortgangen i lørdagens hjemmekamp mot Meldal i 4.-divisjon.

Meldal hadde tatt med seg blomster til hjemmelaget, som markerte det hele med ett minutts stillhet og minneord fra speaker.

Det samme gjorde Alvdal, Brekken 2, Støren, Buvik, Trygg/Lade 2 og Orkanger fredag kveld, mens toppkampen Singsås-Gauldal i 6. divisjon begynte med ett minutts stillhet og sørgebånd på alle spillerne.

Helge Sumstad hedret med ett minutts stillhet før @StorenSenior sin kamp mot Buvik igår. pic.twitter.com/q0s2nGLmT1 — Frode Wærness (@rness_w) August 17, 2019

Helge Sumstad breddefotballens svar på Pierluigi Collina. Hvil i fred❤️⚽️ — Stian Gran Olsen (@stian1994) August 15, 2019

"Dåkk fikk forrige 50/50 avgjørelse, så da bli det den hær veien den hær gangen"! Helge Sumstad på Brekkåsen for noen år siden. Hvil i fred! Du var en meget god og fargerik dommer, en super politimann, men ikke minst et fantastisk menneske! — Håvard Johannessen (@hoj87) August 15, 2019

Hvil i fred, Helge Sumstad!🌹

Hadde gleden av å bli dømt av denne legenden 15.juni, i det som ble hans siste obligatoriske kamp. Da droppet han like godt ballen til seg selv og spilte ballen til keeper. Takk for mange fantastiske øyeblikk på fotballbanen! — Elias Koppen (@koppen992) August 15, 2019

Helge Sumstad, et forbilde for mange og en tvers igjennom fantastisk person har gått bort. Du hadde en enorm medmenneskelighet og bestandig et smil på lur. Du vil bli dypt savnet, hvil i fred❤️🌹 #fuckcancer — Daniel Vagnild (@DVagnild) August 15, 2019