Polititoppen tiltalt for 95 drap

David Duckenfield hadde det øverste politiansvaret under semifinalen i FA cupen mellom Liverpool og Nottingham Forest. Nå er han anklaget for uaktsomt drap på 95 Liverpool-supportere.

Det 96. offeret, Tony Bland, døde på sykehus i 1993 (ifølge loven var det for lenge etter tragedien til å være med i tiltalen). Duckenfield er tiltalt for å ha sviktet oppgaven med å ivaretatt supporternes sikkerhet. Strafferammen er livstid i fengsel.

I 2015 innrømmet han omsider å ha gjort en skjebnesvanger feil under kampen som førte til at nesten hundre supportere mistet livet i trengselen som oppsto på tribunen.

Duckenfield nekter imidlertid for straffskyld i saken som det er satt av fire måneder til i Preston crown court (tilsvarende tingretten i Norge).

La skylden på supporterne

De etterlatte og de overlevende har kjempet en lang kamp for rettferdighet. I etterkant av tragedien ble skylden for de store dødstallene lagt på Liverpool-supporterne.

Under en omfattende høring fra mars 2014 til april 2016 (den lengste av sitt slag i britisk rettshistorie) innrømmet Duckenfield at han i 1989 hadde løyet om sentrale hendelser på Hillsborough.

Blant annet hadde han fortalt fotballforbundets generalsekretær, Graham Kelly at fansen på ulovlig vis hadde tatt seg inn gjennom en utgangsport på tribunen Leppings Lane.

Over 25 år senere innrømmet polititoppen at det var han som hadde beordret at porten skulle bli åpnet for supporterne som ivret etter å komme seg inn tidsnok til kampstart. Sammen med andre feilgrep fra politiet førte det til at altfor mange supportere ble presset inn på en del av tribunen. Ut mot banen var det høye gjerder, noe som førte til at mange tilskuerne som sto lengst fremme ble klemt i hjel.

Tiltalt for å ha løyet

Ved 20-årsmarkeringen i 2009 satte regjeringen ned en kommisjon som skulle se på alle sider ved tragedien på nytt.

I 2012 la Hillsborough Independent Panel frem sin rapport. Den la grunnlaget for etterforskningen som nå har tatt Duckenfield til tiltalebenken. Der står også Graham Mackrell, tidligere direktør i Sheffield Wednesday. Hillsborough er deres hjemmebane.

Mackrell er tiltalt for å ha brutt sikkerhetslovgivningen. I etterforskningen kom det frem at arenaen hadde store mangler som satte tilskuernes sikkerhet i fare. Strafferammen er på to år.

Senere i år må også tre andre tiltalte polititopper møte i retten.

Donald Denton, Alan Foster og Peter Metcalf er tiltalt for bevisst å ha bidratt til at sannheten om hva som skjedde på Hillsborough ikke kom frem.

Politiet spredte blant annet en rekke løgner om adferden til Liverpool-supporterne. Disse ble spredt av britiske tabloidaviser som The Sun.