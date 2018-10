Praktscoring var nok for Norge – håpet om gruppeseier lever

Helene ble rørt til tårer like før hun sa ja

Norge-Slovenia 1–0

ULLEVAAL STADION: - Ole gjør sin beste landskamp som jeg har sett i hvert fall, sier landslagssjefen til TV 2.

- Man er veldig glad når man vinner. Det viktigste er å vinne. Hele gjengen jobber hardt, og da er man vanskelig å slå, sier Lagerbäck.

De norske spillerne slo ut med armene. Tarik Elyounoussi lå på bakken, og for andre gang ropte Norge litt halvhjertet på straffespark.

Nesten fem av de seks overtidsminuttene var spilt. Det hadde vært en frustrerende første omgang.

Da ballen kom mot Haitam Aleesami gjorde han seg klar for skudd ved hjørnet av straffefeltet, men venstrebacken slo ut armene da Ole Selnæs plutselig kom fra høyre og la ballen til rette med brystet.

Sekunder senere slo de 10 i rødt, hvitt og blått ut med armene igjen. Denne gangen i ren glede, for trønderens venstreben hadde smelt ballen opp i krysset på helt utsøkt vis.

- Jeg traff godt. Jeg har også litt flyt siden den gikk via ryggen til motstander, sier Ole Selnæs til TV 2.

- Vi skjøt ut av blokkene, men etter det slet vi med å skape sjanser. Jeg synes at vi hevet oss i 2. omgang - da styrte vi kampen. På 1-0 levde det helt inn, sier Selnæs, som fikk sjansen fra start.

– Jeg følte at jeg fikk vist meg frem, sier Selnæs.

Kun seier godt nok

Lars Lagerbäck var nesten skremmende klar før kampen.

– Vi kommer definitivt til å være i en veldig vanskelig situasjon hvis vi ikke vinner denne kampen, sa svensken.

Kroppsspråket var så «lugnt» som det gjerne er på en snart 70 år gammel mann fra de midtsvenske skogene. Han har reist verden rundt med ulike landslag hele dette årtusenet. Å ta dem til mesterskap er hva han lever av.

Det forsmedelige tapte i Sofia sist måned gjorde imidlertid at hans norske landslag allerede etter to kamper i UEFAs nye landslagsturnering hadde kniven på strupen.

Nå var det nok ikke for å høre Nations League-hymnen i flomlys og lett bitende høstkulde at de 14.712 var kommet til nasjonalarenaen. Men etter altfor mange kamper med flere tomme plastseter enn tilskuere var iallfall rammen en landskamp verdig.

Det var rekord i svenskens tid som norsk sjef, og supporterne fikk det viktigste de var kommet for.

Lagerbäcks Norge er fortsatt ubeseiret på hans åtte Ullevaal-kamper, og slår de Bulgaria tirsdag er muligheten for gruppeseier plutselig veldig god.

Det er veldig viktig både med tanke på seedingen til neste års EM-kvalifisering, og en ekstra play off-mulighet før EM hvis 2019 blir en fiasko.

Lagerbäcks hjemmekamper med Norge 2017: Norge-Tsjekkia 1–1 (VM-kval) Norge Sverige 1–1 (Privatkamp) Norge-Aserbajdsjan 2–0 (VM-kval) Norge-Nord-Irland 1–0 (VM-kval) 2018: Norge-Australia 4–1 (Privatkamp) Norge-Panama 1–0 (Privatkamp) Norge-Kypros 2–0 (Nations League) Norge-Slovenia 1–0 (Nations League) Norge-Bulgaria Spilles tirsdag (Nations League)

Stygg hodeskade

Kampen startet med et smell, men det var av den typen vi absolutt ikke vil se på en fotballbane.

I seks minutter lå den slovenske stopperen, Luka Krajnc på det grønne gresset før han ble fraktet av banen på båre. Han smalt inn i hodet til Markus Henriksen en meter innenfor straffefeltet. Norge fikk, av en eller annen merkelig grunn, ikke muligheten fra 11 meter, men en godt bandasjert Henriksen kunne iallfall fortsette kampen.

Det voldsomme sammenstøtet kom like etter at Tarik Elyounoussi hadde brent en gedigen mulighet han fikk etter rå ha plukket opp et altfor svakt tilbakespill i det slovenske forsvaret.

Avslutningen ble imidlertid stoppet av en Vid Belec. Sampdorias reservekeeper sto i mål fordi stjernemålvakten Jan Oblak fra Atlético Madrid har takket nei til landslaget.

Mange bytter, lite flyt

Den friske starten lovet godt, men frem til jubelscenene like før pause var det fint lite å la seg underholde av.

Kanskje var det fordi Lagerbäck var tvunget til å bytte halve laget fra forrige kamp. Selnæs erstattet en utslitt Sander Berge. Trønderen gikk ofte enda dypere i banen for å hente ballen, og dynamikken mellom han og Henriksen var enklere for det slovenske laget å forholde seg til.

I et nykomponert forsvar hadde Sigurd Rosted, Even Hovland og Haitam Aleesami kommet inn og hadde god kontroll bakover på banen. De offensive bidragene fra Birger Meling og Kristoffer Ajer var likevel savnet.

Stefan Johansens bakromspasning fra egen halvdel var gnistrende god, men den var akkurat ikke millimeterpresis nok til at Mohamed Elyounoussi fikk kontroll på ballen.

Tannløse slovenere

Den andre omgangen ble på mange måter lik den første.

Det startet med at Tarik Elyounoussi jaget et svakt tilbakespill mot Belec. Denne gangen var det klareringen til målvakten som smalt i spissen som spilte sin 50. landskamp.

Dessverre for han gikk ballen like utenfor.

Johansen prøvde å skru ballen i krysset midtveis i omgangen, men forsøket gikk utenfor.

Mohamed Elyounoussi fikk sin første store sjanse da 71 minutter var spilt. Innlegget fra Omar Elabdellaoui var godt, men headingen fra Southampton-angriperen gikk også det like utenfor.

Slovenerne var egentlig aldri en reell trussel før Rene Krhin headet over fra seks meter like før full tid.

Det var nesten heller aldri Norge. Joshua King fikk en stor sjanse like før dommeren blåste av, men Selnæs praktmål fra den første omgangen var nok.

Det holdt til at Lagerbäcks gode statistikk holder seg, og Norge kan fortsatt vinne gruppen i sitt første forsøk på nivå tre i Nations League.