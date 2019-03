Premier League fikk kritikk etter at de ikke minnet ofrene etter moskémassakren. Nå blir det markering.

Her er det siste bildet av Reza (17) og Nasratullah (19) i live

Saken oppdateres.

Moskémassakren, som kostet 50 mennesker livet, ble markert med ett minutts stillhet på flere idrettsarenaer, men i forbindelse med kampene i Premier League og FA-cupen var så ikke tilfellet.

Det fikk en tidligere likestillingssjef i Englands fotballforbund (FA) til å reagere skarpt.

– Det finnes ingen unnskyldninger. Hver gang noe har skjedd, selv i en mindre skala enn nå, har fotballen alltid kommet opp med en markering, sier Yunus Lunat til BBC.

– Det er dobbeltmoral og hykleri. Det riktige å gjøre hadde vært å holde ett minutts stillhet, tilføyer han.

Mandag opplyste FA at ofrene for udåden på New Zealand vil bli minnet på Wembley i forkant av Englands møte med Tsjekkia i EM-kvalifiseringen fredag kveld.

Etter terrorangrepene i Paris i 2015, der 130 mennesker mistet livet, bar spillerne i Premier League sørgebånd samtidig som den franske nasjonalsangen ble avspilt i solidaritet med ofrene.

Etter terrorangrepet i Nice i 2016, der 86 mennesker døde, ble buen over landslagsarenaen Wembley i London ikledd det franske flaggets farger.

Premier League-ledelsen svarer på kritikken som nå rettes mot dem ved å henvise til en Twitter-melding som ble lagt ut i kjølvannet av moskémassakren på New Zealand.

– Tankene til alle i Premier League er hos dem som er berørt av de fryktelige hendelsene på New Zealand, het det der.

FA opplyser at klubbene med hjemmekamp i FA-cupen denne helgen sto fritt til å markere angrepet på New Zealand.

