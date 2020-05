Premier League-klubbene hadde møte: Gode nyheter for Liverpool

Nye regler for idretten: Yngre barn kan ha fysisk kontakt

Saken oppdateres.

Mandag holdt lederne i alle Premier League-klubbene et fem timer langt møte for å finne ut hvordan de eventuelt skal kunne avslutte sesongen.

Ni serierunder og 92 kamper gjenstår før vinnere, e-cupdeltagelse og nedrykk er avgjort.

Storbritannia er hardt rammet av koronapandemien, men de nye retningslinjene fra regjeringen og statsminister Boris Johnson åpnet for at fotballen kan begynne å rulle for tomme tribuner i juni.

Men likevel er det stor skepsis også blant dem som gjerne ser at fotballen blir spilt.

Kansellere

På mandagens møte kom et tema som aldri før hadde vært diskutert opp. De snakket om å kansellere sesongen.

– Det var første gangen vi diskuterte avkorting. Det er fortsatt vårt mål å få avsluttet sesongen, men det er viktig å diskutere alle opsjoner med våre klubber, sa Premier Leagues øverste sjef Richard Masters til BBC mandag ettermiddag.

Premier League er en egen organisasjon som organiserer kun Premier League-klubbene. Den engelske fotballforbundet (FA) har på sin side sagt at det er uaktuelt og nulle ut sesongen, ifølge Sky News.

Ledelsen i FA sa på mandagens møte at det ville være uaktuelt å avgjøre ligaen på annet enn det sportslige grunnlaget og utelukket derfor at sesongen kan kanselleres.

Det hele kan bli avgjort av matematikk dersom det blir umulig å gjennomføre sesongen, ifølge The Independent. Og slike matematiske beregninger av hvordan en sluttabell skal se ut, vil ikke ha noe annet utfall enn at Liverpool blir seriemester.

Nøytrale baner

Samtidig som kansellering av sesongen ble diskutert, var også gjennomføringen av de ni siste serierundene nok en gang et tema. Det har vært mye snakk om å spille kampene på nøytrale arenaer.

De seks klubbene som står i fare for å rykke ned har motsatt seg dette forslaget. Og det kan se ut som om det blir noe mindre aktuelt med myndighetens åpning for å begynne spill i juni.

– Alle klubbene ønsker selvfølgelig å spille hjemme og bortekamper. Vi skjønner at noen føler sterkt for at det skal spilles slik, sier Masters til BBC.

Liverpool ledet ligaen med 25 poengs forsprang til Manchester City og lå an til å cruise inn til sin første ligatittel på 30 år.