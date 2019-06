Premier League-klubbene herjet i Europa. Englands landslagssjef er likevel bekymret: – Vi er nødt til å stoppe utviklingen.

Idé fra Kjeldsberg-direktøren kan berge bussforbindelsen for 5000 arbeidstakere

Hvor mye må du spare for å kjøpe bolig? Eksperten svarer

Venstresiden har kjørt seg fast i et svart-hvitt syn på profitt

Stoppet fordi han manglet bilskilt – pågrepet for besittelse av hasj og sprit

Velgerne har lenge svelget Frps brutte bomløfter. Nå melder de sure oppstøtene seg.

Mange vegrer seg for å ta testen som kan redde liv. Nå skal det prøves noe nytt

RBK må selge for 25 millioner. Disse tre kan bli redningen.

Byen-treneren er i tenkeboksen: Vurderer et tilbud som fotballspiller fra en annen klubb

Hvor langt er Brann villige til å gå for å beholde sin kaptein?

Fire danske partier ligger under sperregrensen dagen før valget

Politiet avfyrte varselskudd under pågripelse i Oslo sentrum

Mange vegrer seg for å ta testen som kan redde liv. Nå skal det prøves noe nytt

Saken oppdateres.

Englands landslagstrener i fotball, Gareth Southgate, er bekymret over at de engelske toppklubbene bruker så få engelske spillere. Nå ber han om forandring.

Samtlige fire finalelag i Europas største klubbturneringer, europaligaen og mesterligaen, var i år fra England. Men de engelske klubblagenes suksess smitter nødvendigvis ikke over på det engelske landslaget, som denne uken skal forsøke å vinne den første utgaven av nasjonsligaen.

Problemet er at klubbene ikke bruker spesielt mange engelskmenn.

Chelsea hadde ikke en eneste engelskmann med fra start da de slo byrival Arsenal i europaligafinalen, mens «The Gunners» kun startet med én (Ainsley Maitland-Niles).

Liverpool, som vant mesterligafinalen, hadde to engelske spillere (Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold). Mesterligaens tapende finalist Tottenham dro opp statistikken med fem hjemlige spillere. (Kieran Trippier, Danny Rose, Harry Winks, Dele Alli og Harry Kane)

Southgate bekymret

Tallene bekymrer den engelske landslagstreneren Gareth Southgate. Han er ikke glad for utviklingen og frykter at dette vil gå ut over den engelske suksessen med landslaget.

Nå ber han de beste engelske klubbene om å gi flere engelske talenter sjansen.

– Vi er nødt til å stoppe utviklingen. Min største bekymring er at tallet fortsetter å falle og at vi om ti år har en landslagstrener som kun har 15 prosent av ligaen å velge fra.

Statistikken fra Premier League er ikke oppløftende, og bruken av engelske spillere er nedadgående – fra et allerede lavt nivå.

Første seier siden 1966?

Sist VM tok England seg til sin første semifinale i et VM siden 1990. Nå har Southgate tatt sine menn til finalerundene i nasjonsligaen. Dit har de kommet med seiere over Spania og Kroatia.

I semifinalen skal England møte Nederland torsdag. Dagen før møter Portugal, som er vertskap for finalerunden, Sveits.

Vinneren stikker av med over 100 millioner kroner.

Dersom England skulle gå til topps i turneringen vil det ble deres første turneringsseier siden 1966.