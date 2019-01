Premier League-spiller om bord på savnet fly

Ordfører Ottervik: - Alvorlig for Trondheim og Trøndelag

Saken oppdateres.

Det opplyser politikilder til nyhetsbyrået AFP.

Sala skrev nylig under for den walisiske Premier League-klubben. Han ble kjøpt fra franske Nantes for 17 millioner euro, som tilsvarer 166 millioner kroner - lørdag i forrige uke. Han ble med det Premier Leauge-klubbens dyreste kjøp gjennom tidene.

Nå fryktes 28-åringen omkommet. Sala var én av to personer om bord i et småfly som forsvant 20 kilometer nord for Guernsey. Den britiske kanaløya ligger rett utenfor Frankrikes kyst. Argentineren var på vei til Cardiff da flyet forsvant.

Småflyet var av typen Piper Malibu. Området hvor flyet forsvant fra radaren er beryktet for alle sine skipsvrak.

Småflyet skal ikke ha forsvunnet i britisk farvann, men likevel har den britiske kystvakten sendt to helikopter til området for å hjelpe til med søket, Helikoptre fra både den britiske og franske kystvakten hjalp til i et letearbeid som varte i flere timer, men uten å gjøre funn.

– Hennes majestets kystvakts helikopter fra Solent og Newquay har hjulpet til i søket gjennom natten uten at de har funnet noe, sa en talskvinne fra kystvakten til kanalen.

«Søket ble stoppet klokken 02.00 på grunn av sterk vind, vanskelige sjøforhold og redusert sikt», står det i en pressemelding fra politiet på Guernsey.

Salas nye klubb, Cardiff, er bekymret - og melder ifølge BBC at de «søker klarhet» i hva som kan ha skjedd med argentineren.

Den siste tweeten fra Salas konto var et bilde av ham og hans tidligere lagkamerater, med bildeteksten «ciao».

Sala starter karrieren i den argentinske klubben Club Proyecto Crecer, før han gikk til franske Bordeaux i 2012. Der slo han ikke helt til, og ble utlånt til tre forskjellige klubber: Orleans, Niort og Caen.

Etter å ha imponert i Caen valgte Nantes i 2015 å hente argentineren, hvor han har gjort over 40 mål på rundt 120 kamper. Der var han blant annet den første Nantes-spilleren til å score hat-trick i Ligue 1 siden 2006.

Sala scoret 13 mål i den franske toppdivisjonen denne sesongen, og er tredje mestscorende i ligaen. Bare Kylian Mbappé og Nicolas Pepe har scoret flere.

