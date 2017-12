Premier League-spiss anklages for voldelig oppførsel

Anders (23) startet egen bilforretning: - Jeg er ikke så redd for å tape penger

Julaften sitter de i et telt langt til fjells

Landslagsløperen lar seg ikke knekke av motgangen: – Hvis jeg ikke har mål om medalje i OL, kan jeg like godt være hjemme

Premier League-spiss straffes for voldelig oppførsel

Her kan du dra på byen i Trondheim i romjula

Premier League-spiss straffes for voldelig oppførsel

Zidane etter ydmykelsen: – Et tap som gjør vondt

Saken oppdateres.

Englands fotballforbund har utestengt Southampton-spiss Charlie Austin i tre kamper etter at han sparket motstanderens keeper i ansiktet.

Huddersfields danske målvakt Jonas Lössl fullførte lørdagens kamp med blodig ansikt og brukket nese som følge av sammenstøtet etter en halv times spill.

Dommeren straffet ikke Austin, men Huddersfield-manager David Wagner var rasende og anklaget Austin for å ha sparket Lössl med vilje.

Søndag innledet fotballforbundet disiplinærsak mot Austin for voldelig oppførsel. Han medga å ha opptrådt klanderverdig, men argumenterte for en mildere straff. I løpet av dagen besluttet disiplinærutvalget at han skal utelukkes i tre kamper.

Den gjør ingen praktisk forskjell ettersom Austin pådro seg en hamstringskade lørdag og er ute av spill et par uker. På grunn av det tette jule- og nyttårsprogrammet vil utelukkelsen være ferdig sonet 2. januar.

Austin scoret Southamptons mål i lørdagens kamp, som endte 1-1.

(©NTB)