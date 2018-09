Presidenten har viktigere ting å tenke på enn laber interesse

Brann-supporter måtte amputere foten etter T-bane-ulykke. Nå takker han for all støtten han har fått

ULLEVAAL STADION/SANDVIKA: - Det er som vi snakket om i går, naturligvis kjedelig. Vi vil ha et så fullt Ullevaal som bare er mulig. Jeg håper mange kommer i siste liten, sa Lars Lagerbäck.

Rundt tjue journalister satt foran ham i et lite rom på landslagets hotell i Sandvika tirsdag ettermiddag. Om to dager leder han Norge i den første kampen mot Kypros i den nye turneringsformen Nations League. Det kan være bakveien inn til et nytt mesterskap for det norske herrelandslaget.

Noen timer tidligere på dagen ankom Terje Svendsen Solskjær-losjen på Ullevaal stadion. Fotballpresidenten hadde hvit skjorte med korte ermer og blå dressbukse. Han kom sammen med assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad. De to skulle informere pressen om saker som var blitt behandlet på mandagens styremøte.

Arstad tok på eget initiativ opp det begredelige billettsalget foran Nations League-premieren mot Kypros. Kampen spilles torsdag klokken 20.45, og til nå er kun 5500 billetter solgt. Det var mindre enn forhåndssalget før kvinnelandslagets kamp mot Nederland, og et hav bak målsetningen. Arstad trodde på mellom 13 000 og 15 000 tilskuere.

- Om folk har skjønt hvor viktige disse kampene i Nations League er, det er vi usikre på, sa Arstad og sa i samme slengen at det var skuffende og langt under det forbundet hadde forventet.

- Vi ser frem til starten på Nations League, som er en spennende konkurranseform, sa Svendsen, som deretter gikk inn på noe som har langt større betydning for norsk fotball enn antall tilskuere mot Kypros.

Den eksisterende samarbeidsavtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF), sammenslutningen av klubber i landets to øverste divisjoner, går ut i 2022. I denne avtalen ligger fordelingen av medierettighetene, et tema de organisasjonene kranglet om i en årrekke tidlig på 2000-tallet.

Medieinntektene utgjør den desidert største inntektsposten for Norges Fotballforbund. Blant spørsmålene er hvem som skal ha retten til å selge kampene for eliteserien og hvor mye av inntektene som skal fordeles til breddefotballen. Trusselen fra toppklubbene, hvis de ikke får det som de vil, er at de kan bryte ut, danne sin egen liga og ta hånd om rettighetene selv.

Nå har det seg slik at både NFF og NTF er ledet av to RBK-ere. Rosenborg-sjef Ivar Koteng ble valgt til ny styreleder i Norsk Toppfotball tidligere i år.

Norsk Toppfotball har nå sendt et brev til forbundet, hvor de uttrykker ønske om at arbeidet for å få på plass en langsiktig samarbeidsavtale settes i gang. Dermed har Koteng og hans organisasjon tatt initiativet. Avtalen som løper ut i 2022 vil ikke bli automatisk fornyet, og det må derfor forhandlinger til.

Blir endringene fra den nåværende avtalen vesentlige, vil avtalen havne på fotballtinget.

Rosenborg er definitivt i posisjon før forhandlingene skal igangsettes. Valgkomitelederen som foreslo Koteng til toppvervet i NTF, var RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

Hvor mye har Svendsen og Koteng allerede diskutert denne saken på bakrommet?

- Næhei, vi har ikke gjort det. Vi har snakket litt uformelt innimellom, men akkurat på dette temaet har vi ikke gjort det ennå, svarer Svendsen.

Den prosessen Koteng nå har tatt initiativet til vil være blant det aller viktigste fotballpresidenten skal jobbe med de kommende årene. Uansett hvor folketomt det blir på Ullevaal torsdag, om Norge vinner eller taper mot Kypros, blir det småtteri sammenlignet med betydningen av utfallet i forhandlingene med NFF og NTF. Det er den økonomisk viktigste saken for landets største særidrettsforbund.

Historisk har Norsk Toppfotball ønsket å distansere seg fra forbundet og ta mest mulig grep om sitt eget produkt, ikke ulikt Premier League i England.

Tiden fremover vil vise hvilken strategi Koteng og Svendsen velger.