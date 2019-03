Presseekspert reagerer på TV-kanalens bruk av Ingebrigtsen: – Ville aldri blitt akseptert i politikken

Saken oppdateres.

Helgens mesterfinale på Ullevaal ble avlyst på grunn av dårlig vær. Dermed møttes Rosenborg og Molde i stedet til treningskamp i Malvik søndag.

Gjestene vant 1–0 etter en tabbe av Even Hovland. Etterpå ble midtstopperen intervjuet av Eurosport, som viste kampen.

En av to som intervjuet ham, var tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen. Han jobbet som ekspert for Eurosport under kampen.

Ingebrigtsen fikk sparken som Rosenborg-trener i juli 2018. Det utløste et rettsoppgjør, som endte med forlik 23. januar. Både Rosenborg og Ingebrigtsen har vært tause om innholdet i forliket.

Gunnar Bodahl-Johansen er presseekspert og tidligere leder av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Han mener det er problematisk at Ingebrigtsen jobber som ekspert for Eurosport under Rosenborgs kamper.

Bodahl-Johansen er ikke tvil om at Ingebrigtsen er godt egnet som ekspert rent faglig, men han synes det nære forholdet Ingebrigtsen og Rosenborg har hatt, og den nylige rettssaken, tilsier at det burde gått lengre tid før han fikk en slik jobb.

– Blir identifisert med kanalen

– I politisk journalistikk ville dette aldri blitt akseptert. Da ville man i hvert fall operert med karantenetid, før man slapp til mennesker i lignende situasjoner, sier Bodahl-Johansen, før han fortsetter:

– Det ville vært kritikkverdig om en tidligere aktiv Høyre-politiker plutselig ble ekspertkommentator i NRK. Innenfor sportsjournalistikken viser man ikke den nødvendige forståelsen for hvor viktig dette er.

Knut Helland er professor i Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han forteller at det å bruke eksperter med tette bånd til hva de kommenterer ikke er noe nytt.

– TV 2 brukte for eksempel «Mini» Jakobsen under fotball-EM i 2000. Han var en med gode kontakter og visste hva som foregikk. Han var med fordi Rosenborg da hadde flest landslagsspillere.

– Det er litt spesielt at Ingebrigtsen nettopp har vært i en rettssak, men det kan likevel tenkes at han vil snakke vel så varmt om Rosenborg som negativt, legger han til.

Slik svarer Ingebrigtsen og Eurosport

Kåre Ingebrigtsen var hovedtrener i Rosenborg fra 2014 og frem til juli fjor. Laget vant serien under hans ledelse i 2015, 2016 og 2017. Rosenborg endte også opp som seriemester i fjor, da Ingebrigtsen trente laget over halve sesongen.

Han opplyser at han stort sett skal være i studio for Eurosport, men at han var på plass under søndagens kamp ettersom den ble flyttet til Trøndelag.

– Jeg ønsker jo Rosenborg alt godt. Man blir aldri helt nøytral sånn sett.

Han sender ballen videre til Eurosport. Eurosport, som har rettighetene til å vise Eliteserien, eies av Discovery. Hanne McBride er mediesjef i Discovery Networks Norge. Hun svarer Bodahl-Johansen på følgende måte:

– Bodahl-Johansen bringer fine og viktige betraktninger til torgs, og diskusjonen han legger opp til med dette utspillet, er diskusjoner vi selvsagt også tar fortløpende og ved behov. Vi konkluderer imidlertid litt annerledes enn ham rundt bruken av Kåre.

Etterlyser kritisk tilnærming

Bodahl-Johansen mener det ikke er viktig hva Ingebrigtsen selv tenker, men hva seerne og publikum tenker. Han etterlyser en større bevissthet rundt eksperters mulige dobbeltroller i sportsjournalistikken.

– Sportsjournalistikk er i større grad preget av ekspertkommentatorer som kommer inn og bringer med seg en del av miljøet man har vært i. Dermed blir det tette relasjoner, noe som gjør at man ikke nødvendigvis er opptatt av å drive med kritisk journalistikk. Man blir mer opptatt av å omtale begivenhetene utenifra og hvem som vinner og taper, istedenfor å gå bak det som skjer der ute.

Helland synes det er viktig at vanlig kommentering og journalistikk ikke blir blandet sammen.

– Problemet er ikke hva som kommenteres av hvem, men at det ikke blir laget kritisk journalistikk på felter der man selv har interesser, sier Helland.

McBride i Discovery mener det nettopp er ekspertenes erfaringer som gjør dem til eksperter.

– De aller fleste eksperter har en historikk, en favorittklubb og en historie. Det er summen av erfaringene, nettverket og kunnskapen som jo gjør dem til eksperter, og vi er overbevist om at Kåre evner å formidle sin fagkunnskap med integritet. At han er både trønder og tidligere Roseborg-trener, har neppe gått seerne våre hus forbi. For å lande klokkereint, kunne vi ha opplyst om hans tidligere rolle i Rosenborg for eventuelle uinnvidde seere.