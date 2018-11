Prisdryss for Ranheim-treneren: Til topps i ny kåring

Saken oppdateres.

Det skjedde under årets cupfinaleseminar. Kåringen ble gjort fem dager etter at Maalen og Riise fikk tilsvarende priser under gallaen Fotballfesten.

Maalen tok Ranheim til en kruttsterk 7.-plass i trønderklubbens første sesong i Eliteserien. Det klarte han til tross for langt mindre ressurser enn konkurrentene og nesten bare bruk av lokale spillere.

På kvinnesiden mottok Riise prisen for å ha ledet LSK til nok et seriegull og til kvartfinale i mesterligaen. Lørdag spiller romerikingene cupfinale mot Sandviken.

Eirik Kjønø ble kåret til årets unge trener for jobben han har gjort i Grorud. Under 27-åringens ledelse ble Oslo-laget nummer tre i avdeling 1 i 2. divisjon. Det skilte bare fem poeng opp til Raufoss på direkte opprykksplass.

Under fredagens cupfinaleseminar fikk Jon Georg Rutledal prisen for årets trenerildsjel. Den fikk han for det han har gjort for Tornado Måløy og NFF Sogn og Fjordane.

I tillegg ble Teddy Moen utnevnt til æresmedlem i Norsk Fotballtrenerforening, mens Dag Opjordsmoen ble tildelt hederstegn med diplom av NFT-styret.

(©NTB)