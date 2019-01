Profilert Premier League-keeper gir seg

Trodde virkelig noen at tre distriktshøyskoler skulle forvandles til et vellykket universitet?

Det skriver tsjekkeren på sin twitter-konto.

36-åringen slo gjennom for alvor som Chelsea-målvakt i 2004. I 2006 pådro han seg et kraniebrudd som gjorde at han måtte bruke en spesiallaget hjelm, noe som har blitt hans varemerke ved siden av å være en av verdens beste målvakter.

Men etter sesongen er det slutt.

– Dette er min 20. sesong som profesjonell fotballspiller. Det er 20 år siden jeg signerte min første proffkontrakt. Derfor føles det nå riktig å si at jeg vil gi meg etter endt sesong, sa Cech.

– Jeg har spilt 15 år i Premier League og vunnet det som er å vinne. Jeg føler at jeg har fått oppnådd alt som er mulig. Jeg skal fortsette å jobbe knallhardt med Arsenal, og håper å ta hjem flere trofeer denne sesongen. Jeg er ser også fram til å finne ut hva livet inneholder utenfor banen, skriver Cech.

Denne sesongen har keeperen mistet plassen på Arsenal til tyske Bernd Leno.

I 2015 forlot han Stamford Bridge til fordel for Arsenal. Han har holdt nullen 202 av sine 443 Premier League-kamper, noe som er rekord. Han står i tillegg med 124 landskamper for Tsjekkia.