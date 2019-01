Publikum lo av Pogba, men Solskjær tok stjernen i forsvar

Schumachers sønn skrev under for Ferrari

Manchester United-Brighton 2–1

OLD TRAFFORD: Nok en gang var den lange den franske verdensmesteren en av hovedarkitektene i en Solskjær-seier. 25-åringen feiret åpningsmålet etter 27 minutter med å vugge armene frem og tilbake, som om han holdt sin nyfødte sønn i dem.

Tidligere denne uken ble han far for første gang, og lørdag scoret han igjen. Straffescoringen, som kom etter at han selv var blir lagt i bakken, var hans femte på syv kamper under nordmannen.

Da Pogba startet på sitt noe spesielle tilløp for å ta straffesparket, begynte imidlertid publikum på Old Trafford å le.

Om de syntes Pogbas trippende, små museskritt på vei mot ballen var sjarmerende eller latterlige var det ikke godt å si, men de var uansett meget fornøyd da han hamret ballen i mål.

– Jeg ville ikke gjort det på samme måte, men så lenge han scorer er et greit, sa Solskjær etter kampen.

Han var mest av alt imponert over at Pogba holdt hodet kaldt. Han måtte nemlig vente et par minutter før straffen kunne bli tatt, på grunn av en skade på en Brighton-forsvarer.

– Det viser bare hvor rolig han er. Når du er foran Stretford End, hvorfor ikke bare nyte det? spør Solskjær. Det er på den tribunen de mest ihuga supporterne holder til.

Han bekreftet også at det nå er Pogba som er utpekt til lagets faste straffeskytter.

– Vi har flere som kan score på straffe, og de må gjerne diskutere seg imellom hvem som skal ta det, men det er han som har fått jobben.

Arbeidsjernet Rashford

En annen som fikk mye ros etter kampen, var den andre målscoreren, Marcus Rashford. Han økte til 2–0 på vakkert vis like før pause. Solskjær ble spurt om den lokale unggutten nå er den beste midtspissen i Premier League.

– Du kan argumentere for flere spisser, men jeg er glad for at han er på mitt lag. Nå er Harry Kane skadet, så det gjør kanskje sjansen hans bedre for å være den beste, sier Solskjær.

Det var imidlertid ikke bare avslutningsegenskapene til Rashford som ble omtalt positivt av manageren.

– Ingen slår ham på arbeidsmoral, ingen slår ham på holdning, og akkurat nå har han veldig mye selvtillit foran mål. Han skyter og tenker seg ikke om. Så akkurat nå spiller han den beste fotballen i karrieren, vurderer Solskjær.

Han var fornøyd med mye av det som skjedde i de 70 første minuttene, men mente laget burde punktert kampen med en 3–0-scoring.

Da Brighton reduserte ble det ny spenning i kampen, men Solskjær vant til slutt sin syvende strake seier som United-sjef.