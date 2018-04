Publikum svikter Eliteserien: Kan få de dårligste besøkstallene på 20 år

NRK ber om å få øke lisensen til over 3000 kroner

Trenden er tydelig når det gjenstår én kamp av den syvende serierunden i Eliteserien: Tilskuertallene på Norges øverste nivå har falt kraftig sammenlignet med i fjor. Mange var skeptiske til den tidlige sesongstarten, og nettopp det, kombinert med en svært kald vinter, ser ut til å ha gått utover tilskuersnittet.

Så langt har i snitt 5338 tilskuere møtt opp på kamp. Dermed kan det bli en betydelig nedgang fra fjorårets 6699. Sammenlignet med status etter seks serierunder i 2017-sesongen er det en nedgang på 13 prosent, ifølge direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Det er for tidlig å konkludere, men skulle det nåværende snittet holde seg ut sesongen, er det det dårligste på 20 år, siden 1998. Da var tallet 5270 mennesker pr. kamp.

Tilskuersnitt siste 20 år: 2018: 5338 2017: 6699 2016: 6970 2015: 6711 2014:6961 2013: 6828 2012: 7003 2011: 7997 2010: 8119 2009: 8959 2008: 9806 2007: 10518 2006: 9100 2005: 9491 2004: 7999 2003: 6598 2002: 6200 2001: 5563 2000: 5639 1999: 5405 1998: 5270

– Vi hadde forventet en nedgang i år, med den tidlige sesongstarten. Den ble forverret gjennom at vinteren satt så lenge i. Kombinasjonen av vinteren, og at publikumslagene Viking og Aalesund rykket ned i fjor, gjør at eliteserietallene er ganske mye ned, sier Øverland.

Nedtur i storbyene

Størst nedgang har Odd, RBK, Brann og Vålerenga. Førstnevnte har i snitt over 2000 tilskuere (2202) færre enn de hadde i fjor. På Lerkendal, Brann Stadion og Intility Arena og er tallene henholdsvis 2248, 3159, 1768 sammenlignet med hele 2017.

Klubbenes snitt så langt (fjorårets i parentes) Rosenborg – 15.344 (17.592) Brann – 8699 (11.858) Vålerenga – 7934 (9702) Molde – 6715 (7785) Strømsgodset – 6061 (6271) Sarpsborg 08 – 5397 (4701) Odd – 4904 (7106) Lillestrøm – 4317 (5628) Start – 4237 (4092) Kristiansund – 3977 (3824) Haugesund – 3661 (4455) Bodø/Glimt – 3601 (2583) Tromsø – 3439 (3596) Stabæk – 3303 (3960) Sandefjord – 3126 (4011) Ranheim – 2222 (684)

– Vi har svikt i storbyene, både i Bergen og Trondheim, i forhold til hva vi hadde i fjor. Det gjør store utslag på tallene, sier han.

Han kan glede seg over at det trolig blir utsolgt på Lerkendal når Ranheim kommer på besøk til helgen.

– Det er publikumsmaskinen vår. Så håper vi også at Brann får i gang den 12. mann med det gode spillet de leverer, og at bergenserne kommer på og fyller opp på stadion. Jeg er relativt optimist nå når det er blitt vår, men på helhet må vi forvente nedgang i Eliteserien, sier Øverland.

– Vi har vært litt forundret

På Brann Stadion har det så langt vært 8447, 8173 og 9473 mennesker mot henholdsvis Bodø/Glimt, Kristiansund og Stabæk. Klubben har mindre tilskuerkapasitet denne sesongen, siden arenaen er under oppussing. Likevel har det vært flere tomme seter enn forventet.

– Det er lavere enn det vi hadde forventet da vi sammenlignet med tidligere år. Vi har vært litt forundret over snittet innledningsvis. Men 8700 er et tall som vi tenker snur nå når vårkampene kommer, sier Camilla Schutz, kommersiell leder i klubben.

Hun mener det er vanskelig å peke på én årsak. Men trekker naturligvis frem den tidlige sesongstarten med påfølgende ruskevær, kamptidspunkter og motstandere, samt oppussingen av stadion. Schutz mener at bortekampene viser at engasjementet for Brann absolutt er levende blant supporterne, og hun har forventninger til møtet med Tromsø til helgen.

– Det blir den første ordentlige vårkampen, med fint vær, god stemning og Brann på toppen av tabellen. Så jeg håper at vi kryper opp mot det som i år er fullsatt (12900 tilskuere), sier hun.

Har nesten firedoblet antallet

På Lerkendal er snittet så langt på 15.344. I fjor var det 17.592.

Daglig leder Tove Dyrhaug peker på motstandere og kamptidspunkt som naturlige årsaker, og legger heller ikke skjul på at det omstridte tidspunktet for eliteseriestarten kan ha hatt noe å si.

– Det går ikke an å si at det ikke har hatt betydning. Det er helt klart, når det var full vinter da det startet, så var det litt spesielt, sier hun.

Byrival Ranheim kan derimot gni seg i hendene.

I fjor hadde klubben et tilskuersnitt på 684 i 1. divisjon. Det er nesten firedoblet i Eliteserien. Denne sesongen har tallet økt til 2222. Også Start og Bodø/Glimt kan vise til en positiv trend. Det samme med Sarpsborg 08 og Kristiansund. For resten har det altså vært nedgang.

Grønne piler er det også i 1. divisjon. Der er det 29 prosents økning i antall tilskuere etter fire runder sammenlignet med 2017. En naturlig årsak til dette er inntoget til Viking og Aalesund.