Publikum svikter Eliteserien: Største fall på seks år

Opprykksstriden betyr «alt» for veteranen: – Kan bli blytungt for Viking om vi ikke klarer det

Det er fire runder igjen av Eliteserien og spenningen er til å ta og føle på i begge ender av tabellen. Søndag utkjemper Rosenborg og Brann et viktig slag i kampen om pokalen, mens det kryr av nedrykkskandidater i den jevne bunnstriden.

Kanskje kommer tilskuerne til å stå i kø for å sikre seg billetter til de avgjørende skjebnekampene i novemberkulden, men akkurat nå styrer vår øverste divisjon mot dystre tall.

Under 6000 tilskuere

Etter 26 runder har 1,2 millioner besøkt eliteseriebanene denne sesongen, ifølge altomfotball.no. Det gir et snitt på 46.792 tilskuere pr. runde og bare 5.849 tilskuere pr. kamp.

Dermed ligger det an til en nedgang på 850 tilskuere fra fjorårets sluttresultat. I snitt gikk 6.699 tilskuere på hver kamp i Eliteserien i 2017.

Tilskuersnitt Eliteserien År Tilskuere 2000 5.639 2001 5.567 2002 6.002 2003 6.587 2004 8.012 2005 9.490 2006 9.101 2007 10.521 2008 9.812 2009 8.966 2010 8.113 2011 7.997 2012 7.003 2013 6.828 2014 6.961 2015 6.711 2016 6.970 2017 6.699 2018 5.849* *Etter 26 av 30 serierunder

Ikke siden 2001 har det vært under 6000 – i gjennomsnitt – på kamp i Eliteserien. Den gangen var snittet på 5.567 tilskuere.

Nedgangen på 850 tilskuere er dessuten den største siden 2012, da ligaen mistet 994 tilskuere i snitt fra sesongen før.

– Det er nok hovedårsaken

Verst har nedgangen gått utover Odd. Skiens-klubben, som tidligere i høst «vant» vår undersøkelse av ligaens billigste billetter, hadde over 7.000 tilskuere i snitt i fjor.

Med 5.454 i snitt til nå, har Odd mistet 24 prosent av tilskuerne sine fra 2017-sesongen. Med andre ord hver fjerde supporter.

– I Odd har vi hatt den største publikumsveksten i Eliteserien i en del år. I samme periode har vi tatt to medaljer. spilt en cupfinale og hatt tre sesonger i Europa. En av klubbens beste sportslige perioder i moderne tid. De siste to årene har vi ikke hatt de samme sportslige oppturene, men havnet midt på tabellen. Det er nok hovedårsaken til nedgangen, sier daglig leder i Odd Einar Håndlykken.

– «Easy come, easy go» er det noe som heter. I tillegg har vi kuttet sponsorsesongkort som har vært lite brukt og vi har hatt problemer med kulde og vinter som alle andre, legger han til.

Lag 2017 2018 Rosenborg 17.592 16.406 Brann 11.858 10.249 Vålerenga 9.702 9.378 Molde 7.785 7.144 Viking 7.380 (7.218 i 1. divisjon i 2018) Odd 7.106 5.454 Strømsgodset 6.271 5.887 Aalesund 6.062 (4.760 i 1. divisjon i 2018) Lillestrøm 5.628 5.469 Sarpsborg 08 4.701 5.011 Haugesund 4.455 4.421 Sandefjord 4.011 3.228 Stabæk 3.960 3.571 Kristiansund 3.824 4.028 Tromsø 3.596 3.746 Sogndal 3.248 (2.088 i 1. divisjon i 2018) Snittet til de nyopprykkede lagene: 2017 2018 Start 4.092 4.589 Bodø/Glimt 2.583 3.182 Ranheim 684 2.055

Bunnlaget Sandefjord har ligget fortapt i hele år og ligger langt nede også på denne tabellen. Med 20 prosent nedgang er det bare Odd som lider mer av nedgangen.

Brann med nedgang

Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at gulljagende Brann er nestemann på frafallslisten: Gullkandidaten har mistet 1.609 tilskuere fra i fjor og årets snitt på 10.249 tilskuere er en nedgang på 14 prosent.

En god del av forklaringen er naturligvis at bergensklubben bygger om stadion og mangler en langside, som ellers ville vært stappfull på 16. mai og når RBK kommer til gullkamp søndag kveld.

– Det at vi mangler en hel langside, gjør at vi får inn 12.900 kontra 17.600 tilskuere. Det har gitt konsekvenser for de store kampene som søndagens RBK-kamp, 16. mai-runden og serieavslutningen. For vår del har det vært den store endringen fra i fjor, men det er budsjettert med det, sier kommersiell leder i Brann Camilla Schutz.

– Men vi må jobbe for enhver supporter og ikke stoppe opp. Vi prater jevnlig med andre klubber og vi må fornye oss for å fornye interessen og bevare den. Så får vi snakkes på samme tid om ett år og se om vi har klart det, sier Schutz.

Ønsker ikke kampstart klokken 20

Gullrival Rosenborg har også slitt med nedgang denne sesongen. Daglig leder Tove Moe Dyrhaug så tidlig at dette kunne bli en sesong med nedgang.

– Hjemmekampene mot Molde de siste årene har vært fullsatt. I år manglet vi 4000 tilskuere. Allerede der tapte vi mye, sier Dyrhaug.

RBK er avhengig av hele distriktet for å få fullsatt stadion. Både mot Molde, Brann og Vålerenga spilte laget klokken 20, noe som blir sent for supportere flere timer unna Trondheim. På direkte spørsmål om hvor mye 20-kampene preger billettsalget, erkjenner Dyrhaug at det har mye å si.

– Vi er heldigvis ett av de lagene som er populære for disse 20-kampene, men for oss er ikke det ønskelig, sier Dyrhaug.

– I tillegg taper vi 500–1000 tilskuere på at vi nå har to eliteserielag i byen. Såpass ærlig må vi være, sier hun.

Tre har hatt oppgang

Byrival Ranheim har gått fra 600 til over 2000 tilskuere i snitt etter opprykket. Av lagene som spilte eliteseriefotball i fjor, er det tre lag som ligger på den positive enden av skalaen: Sarpsborg 08, Kristiansund og Tromsø.

Sarpsborg 08 har over 5000 i snitt, selv om innsatsen i serien har vært like grå som prestasjonene i Europa har skint. På Nordmøre har hypen rundt KBK ikke lagt seg, mens Simo Valakari-effekten fortsatt gjelder i nord. Klubbene har økt tilskuersnittet med henholdsvis seks, fem og fire prosent.

– Vi har hatt tre sportslig tunge sesonger før Simo Valakari kom inn i klubben. Sammen med spillerne og klubben løftet han resultatene, noe som ga optimisme i fjor. Dette dro vi med oss inn i år. Dessuten har klubben jobbet målrettet de siste årene, med tanke på omdømmebygging, profilbygging og kamppromotering, sier daglig leder i Tromsø IL, Kristian Høydal.