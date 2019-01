RBK bekrefter forhandlinger med Åsen: – Det er litt opp til ham selv

Venstre: – Klimaløft. Forskere: – For lite, for seint

Saken oppdateres.

Lenge har både Molde, Brann og Rosenborg vært ute etter den kreative trønderen - og samtlige tre klubber har lagt inn bud. Nå ser det ut til at RBK er aller fremst i køen i jakten på Åsen.

– Opp til ham selv

Nylig ble det rapportert at Brann har «gitt opp» Åsen, men det har ikke RBK.

– Nei, så vidt jeg vet er vi i dialog med Gjermund ennå. Så spørs det om han vil fortsette i Tromsø eller komme hit. Det er litt opp til ham selv slik det er nå, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til Eurosport.

Han understreker at det er viktig at de beste trønderne spiller i RBK.

– Det er viktig for identiteten til RBK og for eierskapet til Rosenborg. De beste trønderne, som er gode nok for å spille for Rosenborg, de bør være her.

– Og Åsen er så god?

– Ja, det mener i hvert fall jeg, sier Eirik Horneland til Eurosport.

Åsen har kontrakt med TIL ut 2019-sesongen. Hvis klubben skal få et godt beløp for ham, er det derfor riktig timing å selge 27-åringen nå.

Ifølge Nordlys har RBK strukket seg langt for å møte TILs krav om overgangssum. Trolig vil overgangsbeløpet - hvis Åsen velger RBK - være på rundt 5 millioner kroner.

– Forventer at han reiser med oss

Gjermund Åsen selv avviste kontant å snakke med iTromsø etter dagens trening i Skarphallen.

Tirsdag reiser TIL på treningsleir til Tyrkia. Spørsmålet er om Åsen blir med dit.

– Jeg forventer at han reiser med oss, men prosessen der er pågående, så du må nesten snakke med Svein-Morten (Johansen) for siste nytt, sier TIL-trener Simo Valakari.

– Det er ingenting nytt. Det ser ut som han reiser, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

– Kan det hende han ikke drar og blir solgt før avreise?

– Det kan jeg ikke svare på, sier Johansen.

Åsen spilte for RBK i perioden 2010–2012 - og har vært aktuell for retur til RBK flere ganger tidligere. Nå kan det se ut til at det faktisk kommer til å skje.