RBK budsjetterer med underskudd i 2018

Saken oppdateres.

Ballklubben hadde rekordinntekter i 2017.Regnskapstallene endte med 304,4 millioner kroner i inntekter i 2017 for hele Rosenborg-konsernet. Det er nesten dobbelt så mye som budsjettert.

- Dette er all time high. Det er første gang vi har over 300 millioner kroner i inntekter, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug. Hun viser også til at Rosenborg hadde et stort overskudd med et resultat før skatt på 48,5 millioner kroner. Tallene inkluderer også selskapene Abrahallen AS, Lerkendal Stadion AS og Rosenborg Sport AS.

Godt år for Rosenborg

- 2017 var et godt år for hele konsernet, sier Dyrhaug og ramser opp inntekter på billettsalg, sponsorer, spillersalg, UEFA-spill og medier.

For 2018 legger ikke Rosenborg opp et budsjett preget av den samme sportslige og økonomiske suksessen som i året som gikk.

Konsernet regner, ifølge budsjettet for 2018, å gå med 15 millioner kroner i underskudd. Budsjettet for driften av ballklubben har en minus på hele 22 millioner.

Nøkternt budsjett

- Vi håper selvfølgelig ikke at vi går i minus. Men vi legger fram et veldig nøkternt budsjett og kunne sikkert lagt på noe på noen poster, sier fotballklubbens daglige leder.

- Dersom budsjettet slår til, og vi går i minus, har vi likevel god likviditet med et stort overskudd fra 2017. Det er vanlig for oss å budsjettere med underskudd. Vi har gjort det før.

Tove Moe Dyrhaug sier at klubben har like store ambisjoner som før. Men budsjettet er nøkternt som alltid.

Budsjetterer med 2. plass

- Vi budsjetterer alltid med en 2. plass i serien. En førsteplass vil gi langt større inntekter, sier den daglige lederen.

Det betyr at suksess i cupen og europaspill også vil gi inntekter utover budsjettet.

For 2017 er regnskapstallene langt større enn budsjett-tallene for 2017 på de fleste postene. På inntektspostene salg av spillere og UEFA-inntekter hadde Rosenborg mange ganger så høye inntekter som det var budsjettert med.

I 2017 solgte RBK spillere for 58 millioner kroner mot budsjettert 11,9. UEFA-inntektene var 59,6 millioner mens det var budsjettert med 9,2.