RBK fikk småpenger av Rajas millioner: – Viser at krisepakken bommer

Observerte at noen veivet med et flagg om bord i båten

Et symbol på et gammeldags elevsyn som ikke gagner elevene

Frykter at Adonis ble brukt som målskive: - Han er et mirakel

Her skulle det vært fest for 75.000 berlinere og tre nordmenn

Da han så pappa gråte for første gang, lovet Pelé (9) at han skulle vinne VM-gull

Saken oppdateres.

– Dette viser at – som tidligere konkludert fra idretten – at den første pakken ikke treffer i det hele tatt for fotballklubbene.

Det er RBK-leder Tove Moe Dyrhaugs reaksjon på at Rosenborg kun tildeles småpenger når Lotteritilsynet betaler ut nye 77 millioner til idrettsarrangører som har fått arrangementet sitt avlyst eller utsatt.

Speiler ikke situasjonen i toppfotballen

Rosenborg søkte om 4.417 250 kroner. Det tildelte beløpet er 65.000 kroner.

– Det viser også at søknadskriteriene ikke speiler drift i toppfotballen, skriver Dyrhaug i en e-post til Adresseavisen.

Det er andre runde med utbetalinger som nå gjøres fra krisepakken som er etablert av Kulturdepartementet i forbindelse med viruskrisen. Den første ble gjort 8. mai.

Rammen på krisepakken er 700 millioner, og til sammen 2254 søkere søkte om 372 millioner kroner.

– Det forteller meg at ordningen tydeligvis dekker lite av Rosenborgs tap. Den dokumenterer, slik Tove sier, at innretningen treffer dårlig, sier organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets, Kjell Bjarne Helland.

Pakken skal utvides – RBK kan søke igjen

Det er bestemt at krisepakken skal økes opp til en milliard, og at innholdet skal utvides. Hva utvidelsen vil innebære og når ny søknadsfrist vil være, er fortsatt ikke kjent. Men det er gitt signaler på at det nye ordningen kommer til å gå med varighet fram til 15. juni, og at den vil ha tilbakevirkende kraft til mars.

Alle som søkte om midler fra den første krisepakken kan søke på nytt.

Kjell Bjarne Helland tror likevel ikke Rosenborg vil få dekket hele det beløpet klubben har søkt om.

– Ordningen utvides nå i håp om å treffe idretten bedre, men vi vet ikke hvilke nye kriterier som kommer inn. Fortsatt vil nok ikke toppfotballen bli fornøyd, og jeg frykter dessverre at RBK ikke vil få den summen de i utgangspunktet søkte om – det de faktisk har meldt inn som tap. Selv etter at pakken nå ble utvidet til en milliard.