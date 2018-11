RBK-floppen «stjal» poengene fra Ranheim

Saken oppdateres.

Ranheim - Tromsø: 1–2 (0–2)

Ranheim var best mot Tromsø - men det er en tynn trøst når alle poengene ble med nordover til ishavsbyen.

Sesongens siste hjemmekamp endte med tap.

Tidlig baklengs

Ranheim virket innstilte på å revansjere tapet for Haugesund i årets siste hjemmekamp, og fikk en bra start mot TIL innledningsvis. Men det endte med en real kilevink tidlig.

Kanskje ble hjemmelaget overivrige, for etter knappe åtte minutter ble hjemmelaget forholdsvis enkelt overspilt på sin høyre side. Og da Fonn Witry skled som bakerste mann, kunne Daniel Berntsen kontrollert sette ballen forbi Even Barli.

Dermed ble jobben med å sikre tre poeng straks mye tyngre.

Tønne ut med skade

Enklere så det ikke ut til å bli da Erik Tønne måtte av banen før kvarteret var spilt. Et av Ranheims sikreste kort i produksjon av målpoeng fikk en smell i kneet i duell med Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm, og var sjanseløs på å fortsette.

Med et realt kaillkauk og en dose frustrasjon som gikk utover reklameplakatene, forsvant Tønne i garderoben. Inn kom superveteran Øyvind Storflor.

TIL fikk en ok sjanse knappe halvtimen spilt etter en liten misforståelse i midtforsvaret. Ellers hadde Ranheim god kontroll på gjestene fra Tromsø. Helt til det gjensto ti minutt av den første omgangen.

Kvandes gavepakke

Ranheim fikk satt opp flere pene opprullinger på begge sider som ga innlegg fra gode posisjoner, men laget maktet ikke å skape de helt store sjansene. En skikkelig kule fra venstra til Witry fra distanse var det nærmeste Ranheim kom scoring.

Mens hjemmelaget ikke maktet å produsere målsjanser, var TIL dødelig effektive. I det 35. minutt doblet TIL ledelsen etter en stor personlig feil av Daniel Kvande.

Stopperen fikk et dårlig mottak på en enkel pasning fra Reginiussen, og skled i forsøket på å rette opp. Det utnyttet RBK-floppen Daniel Berntsen til å score sitt andre mål for kvelden.

To store sjanser før hvilen

Tross to enkle mål i sekken, nektet Ranheim å gi seg. De siste ti minuttene av omgangen produserte de to gode sjanser. Først kunne Ranheims toppscorer Reginiussen sørget for redusering.

Midtbanespilleren tok ned en nydelig ball fra Kvande inne i feltet, men avslutningen strøk tverrliggeren. Så fikk Kristoffer Løkberg sin sjanse til å knappe innpå ledelsen.

«Løken» brøt en pasning djupt inne på TILs banehalvdel, men tuppen fra midtbanespilleren strøk stolpen.

Sterke etter hvilen

Seks ganger denne sesongen har Ranheim snudd til seier etter å ha kommet under. Men ikke etter to kjappe baklengsmål. Likevel meldte Ranheim-nestor Stig Winsnes fra indre bane i pausen at han hadde «klokkertro» på at Ranheim ville snu kampen i andre omgang. Den holdningen gjorde seg tydeligvis også gjeldende i garderoben.

Ola Solbakken headet like utenfor før fem minutter var spilt, og fem minutter senere kom reduseringen. Ranheim sto høyt etter en dødball, og Aleksander Foosnæs fikk trykket inn 1–2 etter svakt forsvarsspill.

Tjue minutter før full tid var Kristoffer Løkberg ferdig med Ranheim-karrieren på hjemmebane. Mannen som på mange måter er blitt selve symbolet på moralen som bor i årets store positive overraskelse i Eliteserien ble byttet ut til stående applaus fra publikum.

Dobbelsjanse

Knappe kvarteret før full tid fikk Ranheim en dobbeltsjanse. Først var Andreas Helmersen kun en meget god redning fra TIL-keeperen unna å heade inn 2–2. Returen ga et innlegg fra venstre, som Fonn Witry var svært nær å sette i mål.

Minuttet senere strøk Mads Reginiussens skudd fra distanse den venstre stolpen. Ranheim eide kampen, men ikke poengene. Det siste ti minuttene spilte hjemmelaget mot en rødhvit mur på Tromsøs sekstenmeter, mens gjestene ikke produserte en eneste målsjanse i andre omgang. .

På overtid kunne Andreas Helmersen utlignet på innlegget fra innbytter Olufsen, men var noen få centimeter unna å nå ballen. Nærmere kom aldri Ranheim.