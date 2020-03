RBK forsterker tiltakene: Vil holde ansatte hjemme og avlyser arrangement

Saken oppdateres.

– Jeg opplever ikke at grepene vi tar nå er drastiske. Det er litt mer etter føre var-prinsippet. Vi er opptatt av at det er fotball vi holder på med, og det er viktig å presisere at det er de som har det verre enn oss. Men nå tar vi grep for oss selv og andre, sier Tove Moe Dyrhaug til Adresseavisen.

RBKs daglige leder utdyper:

– Det handler om å skjerme spillere og ansatte så godt vi kan. Men også om å ta et ansvar for alle rundt oss. Vi må gjøre det vi kan for å begrense smitten.

Stenger brakka og kantina

Rosenborg forsterker dermed tiltakene på grunn av koronaviruset:

* Spillerne skal i tiden som kommer møtes så «lite som mulig» i hverdagen. Det betyr at det ikke blir felles måltider før og etter trening, slik tilfellet er i dag.

* Ansatte i administrasjonen oppfordres til å ta hjemmekontor. Brakka og kantina stenges.

* «Kickoff»-festen lørdag 28. mars og «åpen dag» dagen etter utgår.

– Vi håper å kunne gjennomføre arrangementene på et senere tidspunkt, sier Moe Dyrhaug.

Nye regler for media

De nye tiltakene betyr også at spillerne i tiden framover kun vil gjennomføre intervjuer med pressen på telefon.

– Det er viktig å understreke at ingen spillere eller ansatte på nåværende tidspunkt er i karantene eller har fått påvist smitte av koronaviruset, sier Moe Dyrhaug.

– Har du rukket å tenke på eventuelle konsekvenser for seriestarten og økonomien til klubben?

– Det er greit å ha to tanker i hodet samtidig. Per nå seriestart som planlagt. Uten publikum vil det få sine konsekvenser, men det får vi ta når de kommer.