RBK gjør to endringer mot Celtic

Saken oppdateres.

Rosenborgs siste hjemmekamp for sesongen starter 18.55 mot Celtic. Det er også den siste sjansen RBK har til å sørge for at det blir hjemmepoeng i årets europaliga. Foreløpig står laget med null poeng, og har mildt sagt prestert meget svakt ute i Europa. Fra kampen mot Bodø/Glimt gjør Rini Coolen to endringer. RBKs beste spiller i år, og spesielt i Europa, André Hansen er tilbake i buret. Og for første gang siden 21. oktober starter Yann-Erik de Lanlay en fotballkamp igjen. Siddisen kom inn mot Glimt, og sørget for utligningen.

Med andre ord er det ikke et reservespekket RBK som spiller i kveld, og tre dager før den viktige cupfinalen mot Strømsgodset. RBK kan altså ikke gå videre, mens Celtic MÅ vinne for å ha en sjanse til avansement.

Adressa.no chatter fra kampen, så følg med.

Her er lagene:

RBK: André Hansen - Vegard Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling - Anders Konradsen Anders Trondsen, Mike Jensen - Yann-Erik de Lanlay, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro.

Benken: Østbø, Serbecic, Denic, Reitan, Vilhjalmsson, Levi, Søderlund.

Celtic: Craig Gordon- Mikal Lustig, Filip Benkovic, Dedryck Boyata, Kieran Tierney- James Forrest, Callum McGregor, Tom Rogic- Scott Sinclair, Ryan Christie, Odsonne Édouard

Benken: Scott Bain, Jack Hendry, Scott Brown, Leigh Griffins, Cristian Gamboa, Jonny Hayes, Oluivier Ntcham